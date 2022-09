Dessiner la mode – Ed. Dessain & Tolra

Dessiner la mode est un livre, des éditions Dessain & Tolra, paru en juillet 2022, qui propose un apprentissage progressif, pour s’approprier des techniques et pouvoir maîtriser rapidement son dessin. Ainsi, les passionné(e)s de mode sauront respecter les bonnes proportions et créer librement.

C’est par un sommaire assez complet que débute le livre, proposant ainsi six grandes parties. Avant de commencer, une introduction explique que le livre propose d’apprendre à dessiner des modèles, de se familiariser avec des notions, telles que les proportions, ou encre l’équilibre de la silhouette. L’utilisation du guide, les sources d’inspiration, l’affirmation de la personnalité sont également à retrouver. Pour commencer, les médiums sont abordés, pour trouver et développer son style, en travaillant à l’aquarelle, aux crayons de couleur, au fusain, marqueurs, pastels… Le dessin sur le vif ou tracé, trouve aussi sa place, pour croquer des modèles habillés ou dénudés, et s’entraîner à dessiner des silhouettes.

Ainsi de suite, les bases et techniques sont d’abord présentés, avant de retrouver des échauffements et exercices. Les gabarits du corps, les poses, les visages et portraits, les vêtements et les tissus sont les parties à retrouver par la suite. Les explications sont intéressantes, simples, faciles à assimiler. Le travail se fait étape par étape, pour apprendre progressivement. Ainsi les dessinateurs apprennent à esquisser une silhouette, l’anatomie de base, pour ensuite concevoir des vêtements, motifs, reproduire des tissus, des textures, encrer et colorer les créations. Des pages d’exercices permettent de s’entraîner, avec l’aide des conseils et techniques donnés. Le guide est donc très complet, intéressant et progressif, pour être sûr, à force d’exercices, de réaliser de jolis modèles, et dessiner la mode !

Dessiner la mode est un livre pratique, des éditions Dessain & Tolra, qui présente des techniques, étape par étape, silhouettes, styles et textures, avec une méthode simple, pour apprendre à dessiner la mode. Un guide inspirant, qui laisse par la suite parler la créativité de chacun.

