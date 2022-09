Maya – Le premier tome : Poussière d’étoiles

Poussière d’étoiles est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, de la collection Tchô !, des éditions Glénat. Une bande dessinée d’Adam Devreux, qui endosse pour la première fois le rôle de scénariste, tout en restant dessinateur de cet album intéressant et surprenant.

La Terre est une toute petite boule bleue suspendue dans le cosmos. Si on la compare aux autres planètes de notre système solaire, la Terre est bien petite. Mais ces planètes géantes, sont toutes petites à côté de notre soleil. Le soleil est une toute petite étoile suspendue dans le cosmos. Si on la compare à certaines de ses sœurs, elle bien des milliers de fois plus petites ! La voie lactée est une galaxie en forme de spirale regroupant environ 200 milliards d’étoiles. Le système solaire est réellement infime au milieu de la voie lactée. Il y a aussi les amas de galaxie, les groupes locaux, les superamas, l’univers… C’est à ce moment-là que Maya crie stop ! Elle trouve que ces explications sont comme des poupées russes. L’homme à ses côtés affirme qu’il y a une théorie qui parle de multivers et qui désignerait l’ensemble des univers possibles…

L’album dense présente les réflexions, les interrogations de la petite Maya sur notre vie, Dieu, les végétaux, le bien manger, l’univers… Les saynètes s’enchaînent donc dans cette bande dessinée bien rythmée qui dévoile les interrogations d’une petite fille, sur le monde qui l’entoure, en compagnie de son oncle, avec qui elle vit et son ami Leonardo. Le ton est tendre et malicieux, proposant une lecture douce, amusante et intéressante, philosophique aussi, faite de dialogues et d’échanges. Les histoires sont donc courtes, permettant une lecture plus adaptée, séquencée, pour les jeunes lecteurs. Les arguments de chacun des personnages sont présentés, permettant aussi de réfléchir par soi-même, de se faire son opinion. Le dessin est plaisant, dynamique, expressif, avec un trait vif et fin, assez simple et efficace.

Poussière d’étoiles est le premier tome de Maya, une nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat. Un album de gags et d’histoires courtes, plaisant, pédagogique, drôle, proposant des réflexions sur plusieurs thèmes actuels, sur la vie, la nature, le sens des choses…

Lien Amazon