Drops and Wins est le favori des joueurs

Après les premières semaines de familiarisation avec le casino en ligne, les fans de la modalité commencent à explorer les paris en argent réel et, par conséquent, arrivent aux tournois proposés par ces plateformes.Drops and Wins est sûrement le tournoi favori des utilisateurs. Il s’agit d’un concept qui a été lancé pour la première fois en janvier de 2020 par Pragmatic Play et favorise les joueurs avec prix et plus gros jackpots.

En naviguant sur le site, vous pouvez observer que certaines machines à sous ont une petite étiquette marquant Drops and Wins. Ces machines sont sélectionnées pour participer à la promotion mentionnée.

En général, les prix en argent associés à la promotion Drops and Wins sont progressifs et l’idée est de récompenser les joueurs en fonction des leurs résultats des jeux des machines à sous et de casino live.

Il vous suffit de parier sur une machine à sous qui participe à la promotion.

Il y a des milliers de prix dans les machines à sous les plus populaires du Pragmatic Play. Comme exemple, on peut citer Sweet Bonananza, Wolf Gold™, Gem Bonanza™, John Hunter et the Book of Tut™.

Drops and Wins sur PlayAmo

Sur PlayAmo vous pouvez aussi profitez du tournoi Drops and Wins.

La promotion actuelle de la plateforme court jusqu’au 9 mars 2023.

Il s’agit de prix en espèces totalisant 6 500 000 €/$ respectivement pour les machines à sous et le casino en direct.

Sur PlayAmo, il y a deux types de Drops and Wins, les tournois hebdomadaires, et les tournois drop quotidiens.

Dans les tournois hebdomadaires, les prix sont distribués selon le classement des joueurs.

Dans les tournois drop quotidiens, les prix sont donnés de manière aléatoire.

Mais il est important de souligner que chaque jeu et promotion a ses propres règles et qu’ils sont régulièrement modifiés pour garder les mises à jour et le classement juste.

PlayAmo

PlayAmo est une plateforme des jeux de casino en ligne avec plus de 2000 jeux disponibles à ses utilisateurs.

Reconnue comme l’un des leaders de l’industrie des paris et l’une des meilleurs casino en ligne au Canada, PlayAmo est 100% sécure et légal. Le site est licencié et régulé par le gouvernement de Curaçao.

Ses bonus sont rentables et crédités automatiquement et crédités immédiatement après avoir rempli les conditions de la promotion en cours.

Il est à noter le bonus de bienvenue de la plateforme, destiné aux nouveaux utilisateurs. Il s’agit d’un bonus de 100% sur votre premier dépôt (jusqu’au limite de C$500) plus 100 parties gratuites à la machine à sous Elvis Frog in Vegas – 20 parties gratuites par jour pendant cinq jours commençant 24h après le premier dépôt.

Pour profiter de la promotion d’accueil, vous devez vous enregistrer sur la plateforme et tapez FIRSTDEP dans le champ de code bonus. Cliquez sur « Ajouter » puis effectuez votre dépôt.

Le dépôt minimum exigé pour participer à cette promotion est de C$6.5.

La plateforme PlayAmo accepte de nombreuses méthodes de paiement pour les dépôts et les retraits : Bitcoin, cartes de crédit, portefeuilles électroniques, bons, et virements bancaires.

Le service client est disponible 24/7 via courriel ou chat.