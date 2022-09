Puisque les effets néfastes du tabac sur la santé et le portefeuille sont conséquents, de plus en plus de fumeurs cherchent tous les jours des solutions pour arrêter ou diminuer leurs consommations. Vapoter figure dans les alternatives populaires. La cigarette électronique permet en effet de limiter les prises de cigarettes tout en évitant les gênes occasionnées par l’arrêt.

Comment choisir sa cigarette électronique ?

Le choix de la cigarette électronique est conditionné par plusieurs facteurs. La taille figure dans le top liste des critères. Elle varie en fonction des habitudes du fumeur. Pour les fumeurs occasionnels, il est préférable d’opter pour les clearomiseurs de petite taille. Ils sont discrets et permettent de réguler le taux de nicotine à 6mg/ml. Les modèles imposants sont recommandés aux fumeurs modérés et aux gros fumeurs. Leurs designs ramènent à l’élégance de gros cigares.

Les avantages du vapotage

Le vapotage permet de faire des économies conséquentes. Les dépenses en e-liquide reviennent deux fois moins chères par rapport à celles des cigarettes classiques. C’est la raison pour laquelle les fumeurs sont de plus nombreux à choisir cette option. Toutefois, arrêter de fumer du jour au lendemain n’est pas une mince affaire. Grâce aux cigarettes électroniques Blu, il est plus facile de combler les manques. De ce fait, on oublie les cigarettes en très peu de temps. La vape est également appréciée par les non-fumeurs. Avec un taux de nicotine très bas, la question de la dépendance n’a pas lieu. Ainsi, il est possible de découvrir plusieurs saveurs, de temps à autre sans aucun souci. La protection de l’environnement est au cœur des préoccupations. La pollution par les mégots de cigarettes est très peu étudiée. Cependant, ces déchets ne sont pas biodégradables et restent plusieurs années dans l’écosystème. Le recours à la vape permet de limiter cette pollution en diminuant les mégots jetés dans la nature.

Comment utiliser sa vape

Les vapes sont composées de plusieurs éléments. À la différence des autres modèles proposés sur le marché, les cigarettes électroniques de nouvelles vapes de la marque Blu sont équipées d’un pods scellé. Cette pièce prévient les fuites de liquide. Leur manipulation est plus simple, il en est de même pour la vérification du niveau de l’e-liquide. L’appareil est équipé d’une batterie rechargeable avec un chargeur spécifique. Pour le mettre en marche, il est nécessaire de le recharger. Il est préférable d’opter pour les e-liquide de la marque puisqu’elles assurent la longévité de la vape. Pour plus d’infos sur les e cigarettes blu et les recharges compatibles, il est nécessaire de faire un tour sur sa plateforme en ligne.

Un mot sur les parfums

Le parfum original est conseillé aux personnes qui souhaitent stopper la consommation de tabac en douceur. Il diffère par son arrière-goût sans amertume et ses notes boisées, légèrement grillées.

Pour obtenir une sensation de fraîcheur en bouche, le parfum menthe est de mise. Les fans de saveurs fruitées, légèrement acidulées, sont plutôt attirés par les myrtilles.