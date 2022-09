Je t’ai vu une fois (et depuis, je te vois partout) est un album de Nastasia Rugani, paru en septembre 2022, aux éditions L’école des loisirs. Une histoire surprenante, poétique, sur une rencontre marquante, qui suit les pensées d’une jeune fille…

Dans la forêt, alors qu’elle refait son lacet, une jeune fille tombe nez à nez avec une majestueuse créature. Un cervidé magnifique qui l’observe également. Une rencontre incroyable qui va marquer la petite fille. En effet, depuis qu’elle a vu le bel animal, elle le revoit dans son bol de lait, le matin. Lorsqu’elle défait un carton, il semble être partout ! Absolument partout, même dans la vitrine… Au fond de son bain, même les jours où elle va plonger très loin, il semble apparaitre. Au musée, dans les pièces où c’est beau et bizarre, l’animal se manifeste, dans un tableau, une sculpture…

Le récit est poétique, très doux, amusant et surprenant. Il présente la rencontre insolite et marquante, d’une petite fille et d’un beau cervidé. Un évènement qui va marquer la petite fille qui, par la suite, va découvrir dans son quotidien, tant de choses qui lui rappelle l’animal… Le récit est adapté aux jeunes lecteurs, avec un texte court, immersif et posé. La pensée, le rêve, l’imaginaire prenne aussi le pas sur cette fabuleuse rencontre, offrant de belles scènes à découvrir et tout un monde autour de la jeune fille. Le final est bien trouvé, amusant, et tout aussi curieux que captivant. Le dessin accompagne parfaitement le récit, invitant les enfants à rentrer dans cet imaginaire, à voir et recherche le cervidé un peu partout. Le trait est doux, fin, dynamique et expressif, avec de nombreux détails à observer.

Je t’ai vu une fois (et depuis, je te vois partout) est un petit et bel album, des éditions L’école des loisirs. L’histoire d’une rencontre fabuleuse, qui va marquer les deux êtres, une pensée qui les accompagne toute la journée, partout, même la nuit, dans les rêves…

