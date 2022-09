Hurlevent – Les Enfants du magma

Les Enfants du magma est le deuxième tome du triptyque Hurlevent, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Fred Duval et Stéphane Créty, parue en août 2022, qui la suite d’une aventure fantastique, dans un univers étrange, hostile, avec une esthétique Renaissance.

Un message du capitaine de la Rougemare parvient au roi. Il lui fait état d’une grande préoccupation. Leurs raveneurs observent depuis trois dizaines un phénomène volcanique particulièrement étrange. De plus, depuis le matin même, le magma se répand dans l’Hélios. Aussi, la vague pourrait atteindre le canal et se diffuser à l’ensemble des sillons qui ont été creusés. Il semblerait, également, que des créatures émanent de cette lave. Aussi, le capitaine explique que la citadelle des solitudes et sa garnison se tiennent prêtes à mener le combat, s’il le faut, pour défendre les Hautes Terres. Le roi écoute, puis affirme qu’il a toujours détesté ce Henri de la Rougemare. Il demande à Aminata de l’aider à se lever. Le roi souffre, mais personne ne doit le savoir. Seule Aminata et l’apothicaire doivent être au courant…

L’aventure se poursuit pour Alceste de Hurlevent, qui accompagne le duc de Batz, sa fille et quelques survivants, suite à la chasse au dernier Thyrocéros. Sur les terres désolées de l’Hélios, le voyage est dur, de plus que des phénomènes issus des éruptions volcaniques se multiplient et génèrent des monstres et guerriers effrayants. Ces enfants du magma se manifestent et avancent vers les Hautes Terres… Ainsi, la bande dessinée présente la suite des aventures d’Alceste, entre autres, mais surtout offre quelques réponses aux questions, laissant penser à une terrible fin. En effet, le récit est bien découpé et rythmé, proposant aussi de suivre cette coulée de lave d’où sortent des créatures vengeresses. La tension monte donc d’un cran, et laisse présager une fin épique. Le dessin est toujours plaisant, avec un trait moderne, une esthétique Renaissance captivante et un bestiaire curieux.

Les Enfants du magma est le deuxième tome de la trilogie Hurlevent, des éditions Delcourt. Un récit fantastique curieux, étrange, aussi captivant qu’effrayant, qui aborde les sujets de catastrophes, extinction, exode, bouleversements, entraide, devoirs, entre autres.

