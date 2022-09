Des grosses semelles ne garantissent pas un meilleur confort

Le choix de sa chaussure est primordial pour la santé des pieds. Lorsque ceux-ci sont stressés pendant la journée, des petites douleurs sont ressenties en soirée. Celles-ci restent gérables jusqu’à ce qu’elles se transforment en problèmes plus sérieux (maladie des pieds).

Les travailleurs debout l’ont compris et accordent une importance particulière aux choix de leurs souliers. Ils optent pour des chaussures confortables adaptées à la station debout. Pour votre bien-être, vous devez faire pareil. Privilégier le confort à l’esthétisme est ce qui est recommandé.

Des grosses semelles n’assurent pas toujours le confort

L’habitude d’associer la grosseur de la semelle au confort n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs décennies, on croit au fait que plus la semelle est grosse, mieux les tensions seront libérées. Ce qui n’est pas vrai, car le relâchement des tensions est étroitement lié à la stabilité de la semelle et non à sa hauteur. Si c’était le cas, les escarpins pour femme seraient les chaussures les plus confortables.

D’autres paramètres comme la matière de la semelle ou celle du dessus entrent également en jeu lorsqu’il s’agit de mesure le confort d’une chaussure. Les matières de conceptions souples et fermes offrent un meilleur confort. Les grandes marques l’ont compris et n’hésitent pas à trouver le bon compromis entre hauteur de la semelle, stabilité et matière lorsqu’il s’agit de fabrication de souliers confortables.

Comment choisir sa chaussure pour bénéficier d’un meilleur confort ?

Les critères de choix d’une chaussure sont nombreux et dépendent principalement des besoins. Par exemple, si seul le confort vous intéresse, l’astuce est de privilégier les chaussures dont la semelle suit les courbes de votre pied, dont la matière de conception est confortable et respirante…

En revanche, si en plus du confort, vous voulez une belle chaussure qui s’accommode à votre look, le paramètre esthétique doit être pris en compte. Un autre point important lors du choix d’une chaussure confortable est la sélection de la taille. On aime tous quand ça nous tient les pieds, mais est-ce une bonne pratique ?

La réponse est NON, votre chaussure ne doit pas vous serrer le pied. Certes, cela semble plus confortable si on la met pour quelques minutes, mais si on doit la porter pendant plusieurs heures, elle deviendra douloureuse. Il est recommandé de choisir des chaussures légèrement plus grandes que notre pied. Elles ont la réputation d’être plus confortables si on les met pendant plusieurs heures.

La santé de vos pieds passe avec votre look

A moins que vous ne soyez une célébrité dont le vestimentaire fait partie de son statut, vous ne devez pas essayer de plaire aux autres en premier. Préserver la santé de vos pieds est mieux qu’afficher un look tendance dans la souffrance.

Il existe des chaussures à la fois élégantes et confortables qui représentent un bon compromis entre esthétisme et confort. Si le choix doit se faire entre confort et esthétisme, privilégier le confort qui préserve votre santé. Après tout, le style est une question de goûts, ça dépend de vous et non des autres.