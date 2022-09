Où est la pelleteuse ? – Ed. Gründ

Où est la pelleteuse ? est un nouveau titre de la collection Des volets en feutrine et un miroir !, des éditions Gründ. Un livre curieux, d’Ingela P. Arrhenius, paru en août 2022, proposant aux tout-jeunes lecteurs de jouer à cache-cache avec les véhicules de chantier.

Sur un chantier, où une grue et un petit oiseau sur un plot, apparaissent, il est demandé de retrouver le bulldozer. Sur la deuxième page, qui fait face, une grue semble porter, soulever une grande caisse. Elle est en feutrine, les enfants seront ravis de la soulever. Derrière ce morceau de feutrine coloré, ce cache le bulldozer ! Une phrase courte l’accompagne pour encourager les bambins. Un peu plus loin, un maçon construit un mur en brique. Derrière un autre mur, fait de feutrine, quelque chose semble se cacher ! Il est demandé aux enfants où se cache le camion-toupie…

Les bambins sont invités à découvrir un livre animé, tout en douceur, avec des volets en feutrine, très agréable à soulever. Un cache-cache est également proposé aux jeunes lecteurs, qui se prêteront volontiers au jeu. A chaque double page une nouvelle scène de chantier est à découvrir, avec un nouvel engin caché. Une façon ludique et amusante de découvrir les véhicules de chantier, et d’associer une image à un mot, tout comme un imagier. La découverte est plaisante, drôle, entraînante et pleine de surprises, avec un final étonnant et rigolo. Les volets en feutrine sont doux, tout comme les illustrations. Le dessin est simple, très sommaire, coloré, offrant un bel univers à découvrir.

Où est la pelleteuse ? est un nouveau titre de la collection Des volets en feutrine et un miroir !, des éditions Gründ. Un petit livre cartonné animé dans lequel les enfants vont jouer à cache-cache, découvrir les véhicules du chantier et apprendre à les différencier et les nommer.

Lien Amazon