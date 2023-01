Trillion Game tome 2 – Éditions Glénat Manga

Second tome de ce seinen drôle et inspirant, où challenge rime avec ruse.

Disponible depuis le 02 novembre 22 aux Éditions Glénat. Tome 3 à paraître le 15 mars 23 !!! (+13)

Le décor :

Les couloirs d’une société…

Gaku marche avec sa secrétaire jusqu’à la sortie. Dehors, une multitude de journalistes l’attendent à son plus grand désarroi. Mais la machine est lancée. Gaku et Haru sont devenus les hommes les plus riches de la planète et il faut évidemment passer par la case interview à présent. Les questions et les flashs fusent, il faut répondre aux questions… Et continuer à nous expliquer cette ascension !!

Arrivé au championnat de sécurité informatique…

Tous les investisseurs potentiels sont présents. Dont Monsieur Kedoin, un milliardaire aux manières irrespectueuses, et sa secrétaire Misuki, une jeune étudiante. Il est justement là pour faire prospérer son entreprise « Kedoin Venture Capital ». Et il sait que ce concours sera décisif pour trouver de futurs « fils » sur lesquels investir !

Et il sait déjà sur qui il va parier : Haru et Gaku qu’il a déjà remarqué pour leur bagou et leur verve.

Treize équipes de hackers d’élite sont présentes. Dont les sbires de la princesse Kiri, avec qui les deux jeunes garçons ont fait un sacré deal. Toutes les équipes sont composées de quatre personnes… sauf celle de Haru et Gaku, toujours en binôme. Haru est d’ailleurs arrivé déguisé avec un drôle d’accoutrement et un bâton d’exorcisme en aluminium.

Tandis que Gaku, toujours aussi discret et timide, stresse pour la victoire, Haru a déjà élaboré un plan de sa composition…

Le point sur le manga

Si vous avez raté le Tome 1 cliquez >>ICI<<

Les deux acolytes continuent de nous épater dans leur stratégie et leur différence !! Ils sont bien décidés à gagner ce tournoi pour leur « Trillion Game » mais sûrement pas avec les moyens du bord ! Riichiro Inagaki après avoir posé les bases, et fait les présentations dans le premier tome aux Éditions Glénat Manga, engage ici un récit « course contre la montre » où la tension est palpable. Le lecteur se sent comme un joueur aux courses, ou comme le spectateur d’un match ! Le scénario nous tient en haleine avec les différentes phases de ce tournoi, et les enjeux sont énormes pour nos deux protagonistes.

On est scié par les détails des planches illustrées par Ryoichi Ikegami, et son graphisme réaliste accentué par l’effet crayonné. Sur les pleines pages, comme sur les planches classiques.

La conclusion

Une série vraiment intéressante dans l’idée et le développement. Trillion Game aux Éditions Glénat Manga raconte l’ascension fulgurante de deux jeunes garçons, grâce à la persévérance et l’attitude coriace de l’un d’entre eux. Et l’intelligence de l’autre. Ce second tome nous fait transpirer un peu avec les enjeux et les deals lancés et ce qu’on sait des personnages !!!

Mais on est complètement pris dans le « jeu », par leur ingéniosité et leur prétention incroyable !!!! On ne peut que devenir fan de ces deux personnalités !