Cette année, c’est décidé, on s’abonne à la box Prescription Lab !

Je sais qu’on est nombreuses à être abonnées à des box beauté mensuelles. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous parler de la box Prescription Lab qui fait clairement partie de mes box préférées depuis bien plus d’un an maintenant. Pour quelles raisons ? En quoi se différencie-t-elle des autres ? Restez encore un peu, je vous dévoile tous ses secrets !…

Les box beauté : toujours et encore au rendez-vous !

Je sais que vous êtes nombreuses à être au rendez-vous lorsqu’on vous dévoile le contenu des box que l’on reçoit à la rédaction. Et je ne suis pas surprise quand je vois l’engouement autour des box beauté en général. Il faut dire que le concept est bien pensé, car pour celles qui ne connaîtraient pas encore, il s’agit d’un abonnement mensuel ou annuel, résiliable à tout moment, qui va nous permettre de recevoir une sélection de plus ou moins 5 produits à la maison, autour d’une thématique ciblée. Soit, la possibilité de tester des produits en avant-première, de découvrir de nouvelles marques, de partager la sélection avec sa copine et de donner son avis à la communauté. Tout cela, à un prix canon, bien en dessous du contenu de la box elle-même.

Les atouts de la box Prescription Lab

La box Prescription Lab a cette caractéristique que j’apprécie tout particulièrement, le fait qu’elle n’a pas d’âge. Alors, dit comme ça, cela peut paraître étrange, mais Prescription Lab s’adresse autant à une adolescente qu’à une femme mûre, et ça, ce n’est pas rien. Il y a plein de raisons qui participent à cela, notamment les thématiques, toujours bien pensées, soignées, renouvelées d’un mois à l’autre. Originales parfois, avec des collaborations inédites, notamment dans l’esthétisme même de la box, du pochon où sont glissés les produits, ou encore les goodies spécialement créer pour l’occasion.

La sélection des produits est hyper variée. Dans la mesure du possible, la team fait en sorte d’être cohérente avec la thématique du mois, en mettant 4 à 5 produits dans la box. Et il n’est pas rare que Prescription Lab glisse quelques goodies, ou un cadeau supplémentaire à l’occasion des fêtes de fin d’année par exemple.

Des soins minutieusement sélectionnés

Prescription Lab sait clairement ce qui nous fait du bien. L’équipe réussit à mettre la main sur des marques, jeunes ou réputées, qui pourraient nous surprendre. Autour d’un produit sélectionné dans un premier temps, mais elle nous laisse aussi l’occasion d’en savoir un peu plus sur la marque, grâce notamment au Prescripteur glissé dans chaque box. J’ai pu observer que la team mise beaucoup sur le soin en général, pour le visage, le corps aussi, offrant des compositions propres, naturelles ou bio.

Soit une routine beauté complète, et c’est plus qu’appréciable.



Sans oublier, le produit P.Lab présent dans chaque box qui nous permet de découvrir les produits créés par la box elle-même, puisqu’elle possède sa propre marque de cosmétique. Et je peux vous dire que vous allez faire de belles découvertes, car en toute honnêteté, je ne croyais pas tellement aux promesses de la marque au départ, et puis j’ai été bluffé par la composition soignée des produits.

Un Prescripteur qui vaut le détour

Et voilà mon chouchou de la box ! Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je suis toujours impatiente de découvrir ce que réserve le Prescripteur chaque mois. Il faut bien reconnaître que la plume est dingue, les sujets abordés sont d’actualité. Il y a plusieurs portraits d’hommes et de femmes inspirants qui m’ont permis de découvrir de vrais talents. Et puis le Prescripteur, ce sont aussi des confidences de femmes à femmes, des anecdotes drôles, parfois osées, on adore !

