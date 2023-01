Colossale tome 1 – Aristocratie et musculation ! aux Éditions Jungle 

Jade pourrait être comme toutes les filles de son âge et de sa noble classe. Malheureusement pour ses parents, tout ce qu’elle veut, c’est devenir « Colossale ». Sa passion est la musculation !!! Mais comment cacher sa vraie nature, lorsque les exigences de sa famille portent plutôt sur le mariage avec un bon parti et l’alliance avec une famille riche ???

En cela réside tous les quiproquos !!!

Le premier tome hilarant d’un webtoon de renom, à présent disponible sous forme BD grâce aux Éditions Jungle.

Disponible depuis le 19 janvier 23. En édition collector ou classique ! (+8)

Le décor :

Un conte de fées…

Dans un monde où les princes et les princesses sont une réalité. Où les jeunes filles doivent avoir la main douce et les doigts fins pour y passer une belle bague, afin d’avoir une promesse d’union. Jade, jeune aristocrate, n’a qu’une question en tête : « Est-ce que j’en veux vraiment ? » ???

Car, pour votre gouverne, sachez que la demoiselle a un passe-temps plutôt hors du commun : la musculation !!!

Mais, ce soir, il va falloir simuler cette douceur féminine et cette élégance qui n’existe pas à l’état naturel chez la jeune fille ! Elle est invitée à la réception organisée par la famille Guillermon de Saint Albin, et leur fils Nathanaël, un bon parti, est présent.

Tandis que Jade espère passer inaperçue, dans une longue robe couvrante, en squattant le buffet et en souriant bêtement comme une « dinde d’élevage ». Voici que le charmant jeune homme la remarque instantanément. Il vient se présenter avec deux autres de ses amis, et Jade est bien obligée de passer en mode « bonne famille » comme elle l’appelle.

La discussion commence, ce qui ne va pas pour plaire à Héloïse, une autre fille de bonne famille et son groupe de pestes. Aussi, elle a vite fait de rappliquer et de s’immiscer dans la conversation et n’hésite pas à placer quelques piques bien choisies afin de rabaisser Jade.

Bien que la jeune fille imagine un vrai film “21th century fox” dans sa tête, où elle leur fait subir les pires tourments, elle reste d’un calme olympien tout en répondant à ses congénères.

C’est au moment de la danse que tout se complique. Lors d’un quiproquo, elle se retrouve dans les bras de Nathanaël, mais la situation « dansante » lui échappe rapidement !!!!!!

Le point sur la BD :

On s’aperçoit vite que si ce webtoon a fait plus de six millions de vues, c’est à cause de la fraîcheur et de la drôlerie de son récit ! Rutile et Diane Truc nous plongent, avec les Éditions Jungle, dans le sacro-saint monde de l’aristocratie. Elles se moquent gentiment avec beaucoup de tendresse des US et coutumes de la noble gent !!!

Grâce à cette protagoniste cachant sa vraie nature, mais cachant aussi un drame infantile, le scénario se compose de quiproquos et de malentendus tous plus amusants les uns que les autres. Les autrices accentuent le tout par les monologues intérieurs est tellement vraie de la jeune fille !!! Des chapitres aux titres comportant des sous-entendus très drôles.

C’est hilarant, mais quelquefois un peu dramatique lorsqu’on s’aperçoit qu’elle est « forcée » de se montrer sous son meilleur jour pour convenir à sa classe sociale. Un rôle qu’elle doit tenir devant les autres. Ce premier tome de Colossale nous présente les protagonistes principaux, les alliés de la belle, mais aussi ses ennemis. Les illustrations sont simples mais efficaces, webtoon style évidemment, très japonisante avec cette caricature permanente des visages et des personnages pour accentuer les sentiments !

La conclusion :

Un premier tome excellent où l’on épouse corps et âme, la vie de cette protagoniste et son double jeu !!! Bonus en fin de lecture . Colossale aux Éditions Jungle, est hilarant certes, grâce à cette caricature de la « bonne société », mais comporte une part de drame, car les autrices nous rappellent que ce monde est un univers impitoyable ! L’apparence, les bonnes manières, le protocole, cet étau dans lequel la protagoniste est prise malgré elle, le tout tourné en « attraction romancée » qui ne manquera pas de faire travailler vos zygomatiques ! Ne manquez pas l’édition collector avec un chapitre spin-off inédit !