« Les cakes de Sophie » de Sophie Dudemaine ont déjà 20 ans ! Un anniversaire que la chef cuisinière française a eu envie de fêter avec une réédition de son best-seller aux Éditions de la Martinière. Elle propose donc de redécouvrir « 100 recettes sans recettes » de ses cakes qui donnent l’eau à la bouche.

« Les cakes de Sophie – 100 recettes sans recettes » consiste à créer des recettes sans suivre de recette, si ce n’est des conseils pratiques pour réaliser la base des différents cakes listés dans le livre. En introduction, elle explique comment réaliser 4 bases, à savoir la base salée, la base quatre-quarts, la base yaourt et la base fruits confits. Soit, la totalité des recettes présentes dans le livre.

Le livre « Les cakes de Sophie » est disponible ICI.

Des recettes de saison

Sophie Dudemaine a eu envie de séparer ses recettes par saison. Et c’est plutôt bien pensé, puisque cela va nous forcer à cuisiner avec des fruits et légumes de saison. Bien sûr, cela ne nous empêchera pas de réaliser quelques cakes sucrés notamment, de janvier jusqu’en décembre. Et pour ce faire, il suffira d’observer chaque double page qui correspond à une recette de cake. L’une illustrant les ingrédients à utiliser, et sur la seconde, on retrouve une photo du cake une fois réalisé. D’ailleurs, les cakes sont découpés de façon à ce que l’on puisse observer l’intérieur, et cela donne vraiment envie de se lancer.

Cuisiner sans recette : un jeu d’enfant !

Ce livre est clairement parfait pour les apprentis cuisiniers. Ils auront tout en main pour réaliser de délicieux cakes aux recettes originales. Ceux qui manquent d’idées pour surprendre leurs convives auront tout en main pour créer des recettes plus audacieuses. Bref, Sophie a pensé à tout le monde. Et elle donne des conseils au fil des pages, comme le temps de cuisson, ainsi que les variantes possibles.

Et parmi les recettes salées que nous avons envie de réaliser à la rédaction, il y a les cakes « à la roquette, tomates confites et parmesan », « saumon épinard », « aux poivrons, olives noires et feta », « au chèvre, noix et raisins », « truite fumée, tomates confites et avocat », « asperges et champignons. Côté sucré, le choix est encore plus difficile, mais celles qui nous ont tapées dans l’œil sont : les cakes « myrtilles citron », « tatin aux mirabelles », « madeleine », « Normand », « poire chocolat » et bien d’autres.

Nous ne sommes pas surpris que « Les cakes de Sophie » se soient vendu à plus de 2 millions d’exemplaires. Tout est parfaitement illustré, on est loin des recettes qu’il faut lire et relire pour comprendre chaque étape. Ici, les cakes sont inratables, faciles à réaliser, originaux et délicieux, bien sûr.