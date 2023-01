Scorched L’escouade infernale – Le premier tome

Scorched L’escouade infernale est une nouvelle série dérivée de l’univers fantastique de Spawn, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2023. Une bande dessinée de Todd McFarlane, Sean Lewis, Stephen Segovia et Paulo Siquiera, qui réunit ici différents personnages de l’univers du créateur.

En Russie, dans un lieu non identifié, une mission ne semble pas se dérouler comme prévu. C’est particulièrement agaçant, pour cette première mission, où se retrouvent différents Spawn. Alors qu’ils n’avaient aucun consentement, ils se sont néanmoins réunis. Ils ont désormais deux objectifs. Ils doivent récupérer le Spawn Peste et faire en sorte que les filles restent en vie. Le Pistolero demande à Jessica de mettre sur pied les filles, car ils doivent fuir. En effet, dehors, des hommes armés, tels des soldats, avec des chars, commencent à encercler le bâtiment. Ils sont déterminés et savent à qui ils s’opposent. Jessica prend les filles avec elle. Elle annonce qu’elle passe par la fenêtre de derrière et demande à Pistolero et Médiéval de les suivre. Ils tentent donc de sauver les filles, avant de récupérer Spawn Peste…

Le récit débute avec des scènes d’action, et un peu de tension. On retrouve avec plaisir, surtout pour les fans, des Spawns pour une même mission. Mais un flashback, va relancer l’intrigue, expliquant comment trois Spawns et un Rédempteur ont pu se retrouver ensemble. La bande dessinée offre son lot de combat et de sang, pour une mission épique. En effet, une menace terrible ne permet pas à un seul d’entre eux de s’en sortir, les Spawns doivent donc assembler leurs forces ! Le récit est puissant, avec ces personnages atypiques, proposant une nouvelle aventure qui intéressera les fans. Une nouvelle expansion de l’univers créé par Todd McFarlane, qui se poursuit donc ici, avec cet ouvrage qui regroupe un bon nombre de Spawns. Le dessin est énergique, offrant de belles scènes d’action. L’album se complète avec un superbe cahier graphique.

Scorched L’escouade infernale est une nouvelle expansion de l’univers de Spawn, qui débute ici avec un premier tome, paru aux éditions Delcourt. Un album et une nouvelle aventure qui offrent une nouvelle dynamique dans laquelle plusieurs Spawns retrouvent le HellSpawn.

