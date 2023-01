Douceur cerise – Plantain bio Respiration

Douceur cerise est une entreprise française installée au cœur de la Chartreuse, depuis plus de 20 ans. Elle propose des compléments alimentaires, des produits de bien-être et de beauté, pour toute la famille, qui favorise le circuit court, afin de protéger la planète et ses ressources.

Douceur cerise est une entreprise familiale et française qui depuis plus de 20 ans, propose des compléments alimentaires, ainsi qu’une cosmétique familiale. Des produits développés simplement, avec des plantes locales, de Chartreuse et des Alpes. Ils sont aussi de qualité, éco-responsables et naturels, respectant la planète et l’avenir de nos enfants.

Pour tenter de passer un doux hiver, le produit Plantain Respiration est un complément alimentaire, offrant ses vertus, pour apaiser les voies respiratoires. Le plantain est une plante connue pour répondre aux problèmes d’infections respiratoires. Ainsi, il sera un allié pour l’hiver, avec son action apaisante sur les voies respiratoires, mais aussi pour les allergies saisonnières. Un produit naturel et bio qui vient conforter la respiration, adoucir les voies respiratoires et, aider et améliorer le confort respiratoire.

La plante est issue de cueillettes raisonnées, de Chartreuse et des Alpes. Ce circuit court permet d’assurer la qualité du produit, tout en limitant son impact écologique. Le plantain fait du bien naturellement pour la respiration. Il montre donc des bienfaits à retrouver dans ce complément alimentaire. La solution, le macérât bio est à agiter avant d’être utilisé et dilué dans un peu d’eau. A prendre une fois par jour, en dehors des repas, il permet d’apaiser les voies respiratoires, la toux.

