Pourquoi le Bitcoin est la meilleure cryptomonnaie à acheter en ce moment

Le Bitcoin existe depuis 13 ans, et cette année montre déjà une tendance significative. Il est important de rappeler que toute personne ayant détenu des Bitcoins pendant plus de trois ans en a profité. Pour posséder une partie de cette monnaie, Immediate Edge est la meilleure plateforme pour réaliser votre investissement. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous devriez acheter des Bitcoins, voici 15 raisons :

Une adoption sans précédent

Selon l’étude Grayscale, plus de la moitié des investisseurs actuels ont commencé à investir dans le Bitcoin au cours de l’année dernière. En outre, 44% des personnes interrogées ont changé d’avis sur le Bitcoin l’année dernière.

La couverture la plus efficace contre l’inflation

Au cours des 15 derniers mois, le gouvernement a imprimé plus de dollars qu’au cours des deux siècles précédents. Il semble que les individus commencent à chercher des couvertures contre l’inflation. Cependant, l’inflation est beaucoup plus élevée que vous ne le croyez. L’inflation est plus proche de 15%, selon Shadowstat, mais le chiffre truqué du gouvernement n’est encore que de 6,8%.

Le Bitcoin est comparé à de l’or numérique par Goldman Sachs et d’autres. Il est devenu une couverture pour les investisseurs contre l’impression monétaire.

L’offre totale est limitée à 21 millions

Contrairement aux monnaies fiduciaires traditionnelles, les banquiers centraux ne peuvent pas imprimer le Bitcoin. L’offre globale étant de 21 millions de pièces, seul un nombre limité de Bitcoins est disponible. À l’heure actuelle, les mineurs ont généré environ 18,9 millions de Bitcoins. Il reste donc moins de 3 millions de Bitcoins à mettre sur le marché. En outre, les utilisateurs ont perdu plus de 30% du total des Bitcoins.

Lorsque davantage de personnes y participent, le prix augmente. En d’autres termes, plus la demande augmente, plus la valeur augmente. La rareté est un facteur indiquant qu’il n’est pas trop tard pour investir dans le Bitcoin.

L’effet Lindy

Le Bitcoin existe depuis 13 ans. Selon l'”effet Lindy”, la survie du Bitcoin, durement acquise, suggère qu’il durera au moins une autre décennie. L’effet Lindy stipule que l’espérance de vie future d’un objet non périssable, tel que la technologie, est proportionnelle à son âge actuel. Si l’effet Lindy se maintient, le Bitcoin pourrait gagner la confiance et l’utilisation nécessaires pour que les prix avoisinent le million de dollars. Cependant, les investisseurs doivent être patients. Cela pourrait prendre plusieurs décennies.

Acceptation accrue des institutions

En 2022, le Bitcoin deviendra plus courant. L’année dernière, les institutions ont investi plus d’argent dans le Bitcoin que jamais auparavant. Qu’il s’agisse des achats massifs de MicroStrategy ou du lancement réussi d’un ETF, tout indique une augmentation de la demande institutionnelle. Et, avec l’aide du réseau Lightning, de plus en plus d’institutions financières acceptent les paiements en Bitcoins.

Le Bitcoin est le crypto-actif le plus précieux

Il ne s’est pas effondré au début de 2014, lorsque Mt. Gox, la plus grande bourse de l’époque, s’est effondrée. Il a résisté aux pirates informatiques qui ont volé d’importantes sommes de Bitcoins sur les bourses de crypto-monnaies. Il a survécu à une chute de 83% en 2017, passant de 20 000 à près de 3 000 dollars, alors que les médias qualifiaient le Bitcoin de bulle éclatée et le déclaraient mort. Et il n’a pas seulement survécu. Il est devenu plus robuste et plus résilient.

L’année dernière, le Bitcoin était la classe d’actifs la plus performante, avec une augmentation de 66% en 2021. Le Bitcoin a l’histoire la plus étendue et le réseau le plus robuste par rapport aux autres marchés de crypto-monnaies.

L’adoption n’a jamais été aussi rapide

Selon les données de Real Vision, le web a connu une croissance de 63% par an entre 1990 et 2000. Il s’agissait de l’incorporation la plus rapide de toute technologie dans l’histoire documentée de l’époque.

Il y avait 140 millions d’utilisateurs d’Internet en 1997, et le secteur s’est développé à un taux annuel de 63%. Aujourd’hui, le Bitcoin compte à peu près le même nombre d’utilisateurs qu’Internet en 1997. Cependant, sa croissance est de 11 % par an, soit le double de celle d’Internet. À ce rythme de croissance, il comptera un milliard d’utilisateurs d’ici 2024.

Le Bitcoin est supérieur à l’or

De nombreuses personnes considèrent le Bitcoin comme de l’or numérique. Mais le Bitcoin est supérieur. Les 8 milliards d’habitants de la planète ne posséderont jamais d’or. Cela ne fonctionnera pas. Néanmoins, cela fonctionne avec le Bitcoin.

La technologie Blockchain a perfectionné le concept de réserve de valeur et éliminé la plupart des défauts de l’or. Après avoir considéré ces faits, il est facile de voir que le Bitcoin est meilleur que l’or.