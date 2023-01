Bonne année la Martinique

Petit coin de paradis très apprécié des touristes, la Martinique est 16ème au classement annuel des 52 destinations préférées recommander pour 2023 par le « New York Times ».En ce début d’année, déjà, le carnaval enflamme les têtes et les corps. Car, comme on dit « tout là-bas aux Antilles », l’île vibre au rythme des fêtes dont les principales sont Noël, le carnaval ou le tour des yoles.

Au pied de la montagne Pelée, Saint-Pierre, l’ex-capitale de la Martinique au label de ville d’art et d’histoire, attend sa renaissance.

Dans cette Martinique où dit-on « chacun porte en soi le poids de ses aïeux », Jean-Pierre MAURICE, auteur, essayiste et chroniqueur martiniquais, présente aux habitants de son île natale ses vœux de bonne et heureuse année.

Pour sortir de la crise, la Martinique se tourne, avec de nouveaux entrepreneurs, vers le tourisme et la fête. Mais, en l’absence de projet collectif de progrès social, cela suffira-t-il à réduire les taux élevés de chômage, de pauvreté et de départ des jeunes ?

POUR UNE MARTINIQUE PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNELLE



Santé, énergie, enthousiasme : dans notre belle île de Martinique, voilà bien-sûr les souhaits personnels à adresser à chacune et à chacun pour cette nouvelle année.

UNE SOCIÉTÉ PLUS APAISÉE

Mais à toutes et à tous, j’adresse également pour ma part le vœu de voir cette année notre île avancer sur le chemin d’une société plus apaisée, et d’une prospérité nouvelle valorisant la qualité de la vie. Car cette saison des vœux est l’occasion de porter un regard sur l’année écoulée et de tracer des perspectives pour celle qui commence.

En 2022, le scepticisme et les critiques ont atteint un paroxysme.

Les raisons sont multiples : fonctionnement anarchique de certains services (transports, eau potable…), révélations sur les scandales (terres volées, gestion des déchets…).

UNE ANNÉE POSITIVE

En 2023, nous Martiniquais, nous ne pouvons que souhaiter une année positive :

*Face à toutes ces perturbations qui nous affectent depuis de longues années, l’engagement de jeunes créateurs d’entreprise et la réussite personnelle de certains entrepreneurs feront-ils oublier aux Martiniquais notre société à deux vitesses, aux prises avec la drogue et la violence et où les moins favorisés peinent dans la galère ou même pour certains dans la misère ?

*Qui fera oublier aux habitants du Lorrain ces 32 années (trente deux) passées sans distribution d’eau potable correcte et régulière au quartier Morne Capot ?

*Qui nous fera oublier nos terres empoisonnées par le Chlordécone,

ce pesticide interdit en France en 1990 mais qui a continué à être autorisé dans les champs de bananes de Martinique par dérogation ministérielle jusqu’en 1993, provoquant une pollution importante et durable de l’ile

*Qui nous fera oublier les ravages collectifs entraînés par le “débrouilla pa péché”, notre proverbe bien connu dans toutes les couches de la société martiniquaise ?

*Qui nous fera oublier ces administrations et ces élus qui devraient se mettre davantage au service de nos populations ?

BONNE ANNÉE 2023 !

« L’espérance est le songe de l’homme éveillé », disait le sage Aristote.

Aujourd’hui, plus que jamais, la population tout entière attend un « pays » qui marche et espère une Martinique plus juste et plus fraternelle.

A tous, bonne année 2023 !

Jean-Pierre MAURICE