Orgueil & préjugés – Pemberley

Pemberley est le troisième et dernier tome de la trilogie Orgueil & préjugés, des éditions Soleil. Une bande dessinée d’Aurore, d’après le best-seller de Jane Austen, parue en janvier 2023, qui présente une adaptation de la comédie romantique qui dépeint avec piquant la société des années 1810.

Elizabeth et son oncle et sa tante, les Gardiner, visitent le château de Pemberley. La femme de charge de Mr Darcy se fait un plaisir de faire découvrir le magnifique domaine aux visiteurs. Elle indique que le propriétaire est absent, et qu’il est attendu le lendemain, avec plusieurs amis. Ils découvrent plusieurs pièces, et notamment un salon avec des portraits. Les visiteurs s’arrêtent devant ces derniers, dont celui de Mr Darcy. Mrs Gardiner trouve que le jeune homme possède un visage charmant. Elle demande à Lizzie ce qu’elle en pense. La jeune femme rougit, tandis que la femme de charge lui demande si elle le connaît. Elizabeth répond qu’elle l’a déjà vu un petit peu et que oui, elle le trouve très beau. Puis, ils continuent la visite du château, avant d’aller se promener dans le parc.

Mr Darcy et Elizabeth vont se croiser, se retrouver et se quitter, dans ce troisième tome. En effet, la jeune femme va être surprise par l’arrivée du jeune propriétaire. Le séjour, par la suite, va être merveilleux, avec balades, soirées et partages. Mais, malheureusement, une lettre de Jane et un évènement vont tout basculer pour la famille Bennet ! La bande dessinée est plaisante à découvrir, bien découpée et rythmée. L’histoire reste fidèle à l’œuvre originale, avec les évènements qui semblent se déchaîner et les retrouvailles imprévues entre Lizzie et Mr Darcy. Le dessin est sublime, c’est ce qui fait aussi la beauté de la trilogie. Le trait fluide, rond et vif, avec des personnages fabuleux, des décors somptueux, qui offrent de très belles planches à découvrir.

Pemberley est le troisième et dernier tome de la trilogie Orgueil & préjugés, des éditions Soleil. Une adaptation fabuleuse de la comédie romantique de Jane Austen, qui dépeint la société des années 1810, tout en offrant une très belle histoire d’amour à découvrir ou redécouvrir.

Lien Amazon