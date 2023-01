Rechercher un putain de salopard de père dans la jungle amazonienne n’a jamais été une mince affaire !! C’est pourtant ce que le jeune Max entreprend comme voyage, et cette balade à Guajeraï ne sera pas de tout repos !!!

Un troisième tome de cette saga d’exception orchestrée par Régis Loisel et Olivier Pont.

À découvrir depuis le 26 octobre 22 aux Éditions Rue de Sèvres !! (+14)

Le décor :

La jungle et sa verdure étouffante…

Après avoir été attaqués par des hommes d’Hermann, Max et le Manchot, dans leur fuite, se retrouvent bien mal en point. Le vieux, qui a déclaré être son père et le fameux pilote de l’avion écrasé, a malencontreusement reçu une balle dans la jambe. Malgré tout, ils comptent bien tomber sur un village indigène, où ils trouveront de l’aide pour soigner la vilaine blessure. Et puis rien n’est grave à présent : le trésor découvert dans la carcasse de l’avion, est à présent bien au chaud dans leurs sacs !!!! Sur le chemin, le manchot se lache et balance toute l’histoire à Max…

Plus loin à la mine, les deux infirmières sont comme qui dirait « prisonnières » de leur bicoque. Elles tentent tant bien que mal de sauver Monsieur Hermann.

Sur le fleuve, Baïa est, quant à elle, prisonnière des orpailleurs. Difficile de se faire comprendre lorsqu’on est muette et enchaînée !! Ils ont l’étrange surprise de recevoir la visite de Régo. En prêchant le faux pour savoir le vrai, le policier réussit à savoir que la petite est détenue. Pour la récupérer, il axe très habilement la conversation, en mettant la pression aux hommes. Mais, qui négocie sans accros avec des orpailleurs ??? Pas Régo en tout cas, et les échanges prennent une tournure … sanglante !!!!

Le point sur la BD :

L’intrigue s’épaissit de nouveau dans ce troisième opus, intitulé Guajéraï. Loisel nous bouscule en switchant sur les différentes situations dans lesquelles les personnages sont coincés. Chacun essaye de se dépatouiller comme il le peut afin de se retrouver… Ou de s’échapper. Un putain de salopard n’est autre qu’un périple « familial » sur fond de violence et de rudesse de la vie au fin fond de l’Amazonie. Mais, mené comme un ciel ensoleillé qui se couvre et se découvre ! Car oui, le scénariste aime à mener son récit sur plusieurs fronts. Il nous fait croire que les mystères et les langues se délient pour élucider un de ses mystères, mais nous balance direct une autre embrouille de son cru ! Et quelle embrouille qui nous promet encore bien des rebondissements.

On admire toujours le travail d’Olivier Pont mis en avant par les Éditions Rue de Sèvres avec ce format BD XXL. L’atmosphère toute particulière qu’il donne à ses planches de forêt luxuriante, et au dynamisme donné par ses découpages !

La conclusion :

Cette aventure amazonienne n’a pas fini de nous étonner !! Ce troisième tome d’un putain de salopard est en soit une course-poursuite pour chacun des personnages : haletant, inquiétant, toujours dans une ambiance malsaine dans cet univers… Hostile !!!! Même si les mystères initiaux s’éclaircissent, de nouvelles complications se dévoilent, pour mieux nous laisser une nouvelle fois dans l’expectative. Seuls les auteurs savent dans quels chemins tortueux le prochain tome, aux Éditions Rue de Sèvres, nous entrainera et nous n’avons qu’un mot à la bouche en attendant : …. GRRRRRR !!!!