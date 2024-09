Joker Fraîch + : 2 nouvelles boissons faible en calories !

Imaginez une boisson qui allie fraîcheur, goût et légèreté, le tout sans compromis sur le plaisir. Joker vient de lancer une nouvelle gamme de jus qui redéfinit la pause rafraîchissante, avec des recettes innovantes et moins sucrées, parfaites pour ceux qui veulent se désaltérer sans excès de calories : Fraîch +. Découvrez comment ces petits nouveaux sur le marché des jus m’ont conquis avec leur audace et leur fraîcheur !

J’ai récemment eu l’occasion de goûter aux nouveaux jus Joker Fraîch+, et laissez-moi vous dire, c’est une bouffée de fraîcheur qui vaut le détour ! Vous cherchez une alternative désaltérante et moins sucrée pour vos pauses ? Ces petites merveilles sont la solution idéale !

Fraîch + : Des petites nouveautés gourmandes

Joker se réinvente avec deux nouvelles recettes qui ont tout pour plaire. La première, le mélange Pomme & Citron avec un extrait de menthe, est tout simplement un délice. Imaginez une vague de fraîcheur en bouche. La pomme sucrée, le citron acidulé, et cette touche de menthe… Un combo qui réveille les papilles tout en restant léger.

Et que dire de l’autre nouveauté, le jus Grenade & Extrait de Thé Blanc ? Celui-ci m’a littéralement transporté ! Avec son goût fruité de raisin et de grenade, rehaussé par la délicatesse du thé blanc, c’est une véritable invitation à l’évasion. De plus, il est bourré d’antioxydants, parfait pour se faire plaisir tout en prenant soin de son corps.

Le meilleur dans tout ça ? Ces jus sont sans sucres ajoutés et sans conservateurs. Joker a réussi le pari de proposer des boissons savoureuses avec seulement 32 % et 40 % de fruits dans chaque bouteille, tout en conservant une faible teneur en calories. On peut donc se faire plaisir sans culpabiliser !

Pour moi, ces nouveaux jus sont un vrai coup de cœur. Que ce soit pour se rafraîchir après une séance de sport ou juste pour se faire plaisir au bureau, ils offrent une alternative pleine de saveur et de bien-être. Joker Fraîch+ a réussi à allier plaisir et santé, et je dois dire que c’est une réussite totale. Alors, si vous ne les avez pas encore testés, foncez ! Votre hydratation n’aura jamais été aussi gourmande !

Plus d’infos sur www.joker.fr

Disponible dans votre supermarché habituel.