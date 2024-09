Les larmes du Yôkaï – Première enquête survoltée – Éditions Glénat

Partagez





Caleb, un jeune gaijin, possède une des larmes du Yôkaï : un katana capable d’invoquer un de ces esprits magiques, transmis de génération en génération ! Et, lorsque les habitants de la ville de Chidori font appel à ses services, il saute sur l’occasion. C’est le moment pour lui de prouver qu’il est un enquêteur hors pair !!

Des abeilles qui meurent, dans un village dont l’économie locale est basée sur la production de miel. Des tremblements de terre étranges !!! C’est parti pour une première enquête animée avec deux enquêteurs aussi maladroits qu’efficaces !

Une BD jeunesse à retrouver aux Éditions Glénat, le 1 septembre 24. (+8)

Le décor :

Par une belle matinée enneigée, au bord d’un lac – Japon médiéval…

Kiyo et Murami sont désespérés. La lignée de la maison Inari n’est pas prête d’être renouvelée, avec leur faible capacité de reproduction. Mais, pendant que le couple se lamente, un hurlement se fait entendre.

N’écoutant que son courage, Murami s’élance dans la forêt attenante, où il découvre un berceau suspendu sur une branche. A ses pieds, une meute de loups affamés tente de s’en emparer !

La jeune grue japonaise dégaine sa larme, et invoque Hitobosu, un Yôkaï en forme de renard. Il occit les carnivores agressifs.

Kiyo le rejoint après la bataille. Son aimé est blessé au bras, mais, rien ne peut remplacer sa joie. Dans le berceau de paille, se trouve un nouveau-né. Même s’il a l’aspect d’un chat, le couple savoure son bonheur d’avoir un enfant. Sur son lange, est noté un prénom : Caleb. Ils ont enfin un héritier pour leur famille.

Bien plus tard …

Caleb se débat au bout des sales pattes d’un énorme ours. Il semblerait qu’il se soit mêlé de quelque chose qui ne le regarde pas. Heureusement, son fidèle domestique, caché non loin de là, provoque une série d’explosions (par inadvertance?!), ce qui permet aux deux acolytes de s’échapper de ce piège !! Il faut à présent trouver un endroit où dormir et se nourrir, et c’est dans un domaine de l’Empire …

Le point sur la BD :

Un quatuor d’auteurs, pour un duo d’enquêteurs pétillants ! Loïc Clément commence par la genèse de ce futur héros, avec une aparté sur sa naissance et son adoption. Puis, commence à nous dévoiler l’aventure de ses deux personnages principaux. Entre découverte de l’univers proposé et enquête débutante, le tout entre Yôkaï protecteurs enfermés dans des armes, et références multiples, qui sentent bon l’enfance des années 80 !! (et sont un hommage à Conan Doyle et Akira Toriyama !)

Dans ce premier tome des larmes du Yôkaï, l’accent est mis sur l’écologie, et les cascades débridées des personnages s’enchaînent tout au long du récit. Il faut dire qu’avec Caleb, un chat et son pauvre domestique Doglass, un chien, le duo ne peut que se chamailler à chaque instant. On a un ton de comédie, dans cet univers de japon médiéval où Margo Renard imagine des personnages anthropomorphiques correspondant à des symboles forts du Japon. Des grues, des chats, des chouettes, auquel son trait japonisant donne une bouille kawaï trop mignonne, même pour les méchants ! Les couleurs posées par Grelin sont aussi pétillantes et dynamiques que les personnages de ce premier tome publié aux Éditions Glénat.

La conclusion :

Les larmes du Yokai aux Éditions Glénat, c’est drôle, ça crépite, ça claque comme un « Popping candy » !! Et puis, ça nous fait retomber en enfance, avec ces clins d’oeil 80, ce mélange explosif et hilarant, cet univers magique de légendes japonaises. Je suis persuadée que les enfants ne vont pas garder cette BD très longtemps. La raison : Les parents vont probablement leur chiper à la première occasion !!

Mais n’ayez crainte, une suite arrivera bientôt, avec une autre enquête survoltée !