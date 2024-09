Le pestacle – Larguez les amarres, moussaillons !

« Le pestacle » est un livre jeunesse raconté par Maude De Bel et illustré par Quentin Gréban. Publié aux Éditions Mijade, il invite les enfants à rejoindre les aventures de Jacques, un petit oiseau adorable qui se prépare pour le spectacle de fin d’année. Aura-t-il le trac ? Connaîtra-t-il son texte par cœur ?

Le pestacle – Des répétitions jusqu’au jour J

Les élèves de Madame Élodie se donnent à fond pour être prêts pour le spectacle de fin d’année sur le thème des pirates. Jacques commence à avoir le trac, il ne cesse de penser à cela, même le soir en rentrant à la maison. Rassuré par sa maman, il a quand même l’impression d’être peu utile car il joue le rôle de la vague. Au fur et à mesure des répétitions, Jacques se sent de plus en plus à l’aise et semble charmé par sa camarade Lulu, une lapine absolument adorable. Place au spectacle ! Guillaume – qui joue le rôle du pirate – a subitement un trou de mémoire. Mais c’est sans compter sur Jacques qui connaît le texte par cœur, et n’hésite pas à lui venir en aide, sous les yeux admiratifs de la belle Lulu.

Notre avis sur le livre jeunesse « Le pestacle »

Une fois encore, les enfants vont s’identifier à la situation, notamment ceux qui commencent à faire des spectacles de fin d’année à l’école. Ils reconnaîtront la peur de ne pas assurer le jour J, d’oublier leur texte, etc. Mais grâce à l’histoire, ils se rendront compte que l’essentiel est de passer un bon moment entouré de ses camarades. L’univers visuel est relativement chaleureux, les couleurs sont assez intenses. Les illustrations ont un petit quelque chose d’intemporel, un peu comme dans ces livres que l’on peut transmettre de génération en génération sans que le style ne vieillisse jamais.

L’histoire est touchante forcément, à l’image même de la bouille des animaux plus que jamais déterminés à assurer le pestacle. La narration est plutôt riche, assez longue en réalité, parfait pour rentrer dans l’histoire et avoir l’impression de faire partie de la troupe. Nous avons eu un coup de cœur pour les liens forts entre les animaux, ce message d’entraide, une valeur importante à transmettre aux enfants.

« Le pestacle » est une adorable petite histoire à l’image même du titre, avec cette faute de prononciation qui nous fait craquer. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Mijade pour découvrir d’autres livres jeunesse.