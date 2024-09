Chunchu – Tome 2 – KBooks

Chunchu, gros succès de la bande dessinée coréenne, est de retour avec une nouvelle édition, et ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en août 2024. Un récit fantasy, qui présente un héros torturé, banni par son peuple, qui mène une vie de sang et de violence.

Euntae se met à genoux devant deux gardes, leur demandant de lui couper la main ! L’un des soldats affirme qu’il est d’accord et qu’une main en moins aidera le jeune garçon à faire le mendiant. Eunji est restée en arrière, elle pleure. Malgré son courage de faire face, Euntae commence à avoir des larmes aux yeux. Alors que le garde lève sa lame et s’apprête à couper la main du jeune garçon, l’autre garde l’arrête. Il demande à arrêter de plaisanter, et explique qu’il préfèrerait retourner dans leur camp. Le jeune Euntae est énervé, il ne comprend pas ce qui peut être une plaisanterie. Il fixe le garde qui lui demande de baisser ce regard, sinon, il finira par en mourir ! Mais le jeune garçon n’en fait rien. Alors le garde réplique aussitôt en criant dessus et en lui mettant un violent coup de pied dans le ventre.

C’est avec une scène assez violente que débute la suite du récit. C’est un combat épique et sanglant qui est à découvrir en premier lieu, offrant quelques chapitres rythmés. Des flashbacks permettent aussi de mieux comprendre et cerner les personnages, tout en offrant un peu plus de répit, à la lecture haletante. Des révélations sont donc faites, proposant une nouvelle dynamique et des réponses aux questionnements du héros. L’esprit épique est entretenu par cet homme aux pouvoirs incroyables, à ce porteur de la pierre du démon, qui le rend invincible et immortel. Le destin qui lui est infligé va prendre une part plus travaillée, dans ce tome plein d’action. Le dessin reste structuré, avec un découpage efficace et énergique, un trait un brin strict et des scènes d’action incroyables.

Chunchu revient dans un deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks. Un récit violent, pour une histoire fantastique, un destin tourmenté, entre chasseurs de prime, fils de démon, récompenses, mercenaires, adversaires, combats…