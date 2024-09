Un enfant comme un jardin – Une ode à l’enfance

Véritable ode à l’enfance, « Un enfant comme un jardin » est un livre jeunesse écrit par Beatrice Masini et illustré par Francesca Ballarini. Une jolie métaphore qui met en lumière la beauté de l’enfant, ce besoin d’amour pour s’épanouir au quotidien, ainsi que la nécessité de veiller sur lui chaque jour.

Quelques mots sur l’histoire

La couverture du livre parle d’elle-même avec ces deux enfants qui foncent droit devant sur un gros pot de fleurs. Elle évoque le thème de la liberté et de l’insouciance. Au fil des pages, le jeune lecteur découvrira des mises en scène significatives. Des situations parfois cocasses qui prouvent que l’enfant et le jardin sont en lien étroit. Et au fur et à mesure des arguments, nous suivons ces enfants jusqu’à leur passage à l’âge adulte…

Notre avis sur « Un enfant comme un jardin »

« Un enfant comme un jardin » parle de cette relation étroite entre l’enfant et la nature. Une métaphore de la liberté illustrée de manière forte, avec ce style marqué qui prend beaucoup de place. En effet, les illustrations donnent l’impression d’avoir été réalisées au feutre par l’enfant lui-même. Une façon judicieuse de l’intégrer totalement à l’histoire. Elles sont épurées, rythmées par un jeu de quatre couleurs, apportant davantage d’authenticité au tout.

Beatrice Masini a eu l’idée de comparer le jardin à un enfant grâce à des exemples parlants. Et c’est touchant de voir grandir cette métaphore au fil des pages. Elle explique que ce que vivent les enfants n’est pas si éloigné de l’évolution d’un jardin. Elle évoque plusieurs sujets : les différences, les différentes émotions – joie, tristesse, colère – l’amour que leur portent leurs parents, etc. Enfin, nous avions envie de saluer ce côté poétique qui ressort au fil des pages, avec notamment la présence de cet oiseau du début jusqu’à la fin. Et cette conclusion qui parle du temps qui passe, ce temps précieux, l’âge adulte, et la vie qui recommence…

« Un enfant comme un jardin » est une ode à l'enfance racontée avec émotion.