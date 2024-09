Plongez dans une aventure fascinante au cœur de la savane avec “Mon livre sonore à volets – La savane”, un livre interactif conçu pour éveiller les tout-petits dès 1 an. Ce livre cartonné et robuste, paru chez Grund, est une véritable invitation à la découverte et à l’exploration des animaux sauvages. Avec ses volets à soulever et ses puces sonores, il permet aux enfants de deviner quel animal se cache derrière chaque volet en écoutant son cri.

Dès les premières pages, on suit un éléphant qui tente de prendre son bain tranquillement… jusqu’à ce qu’il soit dérangé ! Mais par qui ? Un babouin, puis ce dernier se verra déranger par une girafe qui elle même sera agacée par un hippopotame, et ainsi de suite.

Page après page, les tout-petits rencontrent les animaux emblématiques de la savane : éléphants, babouins, girafes, hippopotames, lions et bien d’autres. Chaque fois qu’un animal tente de se détendre ou de vaquer à ses occupations, il est surpris par l’arrivée d’un autre animal. Cette dynamique rend l’histoire amusante et engageante pour les jeunes lecteurs, qui prennent plaisir à soulever les volets et à révéler les surprises.

Découvrez les cris des animaux de la savane !

Alors ce qui rend ce livre unique, c’est son aspect sonore. L’enfant peut entendre le cri de l’animal avant même de découvrir de qui il s’agit, éveillant ainsi son sens de l’écoute et sa curiosité. La découverte visuelle et auditive rend l’expérience encore plus immersive.

Les illustrations colorées et ludiques de Tiago Americo apportent une touche de tendresse à cette aventure sauvage. Les animaux sont représentés de manière amusante et sympathique, créant une atmosphère joyeuse et adaptée aux plus jeunes.

Ainsi, “Mon livre sonore à volets – La savane” est une expérience sensorielle et éducative qui accompagne l’enfant dans la découverte des animaux et de leurs environnements. En bref, un livre parfait pour partager des moments de complicité avec votre enfant, tout en stimulant ses sens et sa curiosité naturelle !

Acheter le livre sonore à volets la savane