La nuit, le nouveau livre sonore à volets de Grund

Avec Mon livre sonore à volets La nuit, Tiago Americo nous offre un moment de pur plaisir encore une fois. La nuit tombe, le silence s’installe, mais les animaux nocturnes se réveillent. C’est là que l’aventure commence ! Ce livre interactif promet de capter l’attention des petits lecteurs grâce à un mélange ingénieux de sons, de devinettes et de découvertes visuelles.

Dès la première page, on fait la rencontre de Hibou, bien tranquille sur sa branche. Mais pas pour longtemps ! Une petite boule piquante fait irruption. Qui est-ce ? Surprise : un hérisson ! Et l’histoire ne s’arrête pas là. Un cri retentit près du poulailler… Un renard rôde dans les parages ! Mais lui aussi se retrouve dérangé, cette fois par une chauve-souris. Page après page, les petits découvrent un nouvel animal nocturne, en passant du hérisson au chat, puis de la grenouille à d’autres créatures mystérieuses de la nuit.

Idéal pour découvrir les animaux la nuit

Ce qui rend ce livre tellement unique, c’est son format ! Chaque page propose un cri d’animal à écouter grâce à une puce sonore. Avant de découvrir qui se cache derrière, l’enfant doit soulever un volet pour dévoiler l’animal correspondant. Ce petit jeu de devinettes sonores est idéal pour éveiller les sens et la curiosité des plus jeunes.

Tiago Americo brille une fois de plus avec ses illustrations colorées et pleines de tendresse. Chaque animal est dessiné avec un charme particulier, rendant la lecture encore plus immersive et amusante. Les volets à soulever ajoutent une dimension ludique, tandis que le format cartonné est parfait pour les petites mains avides de découvrir et manipuler.

Avec Mon livre sonore à volets La nuit, chaque moment passé à lire devient un moment d’exploration. C’est un ouvrage parfait pour initier les enfants à la magie de la nuit et leur faire découvrir le monde fascinant des animaux nocturnes. Un vrai coup de cœur pour des moments de partage en famille !

