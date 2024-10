Les enfants Sabletemps – Tome 1 – Éditions Jungle

Partagez





Le vieux manoir de Tante Adélaïde est bien vide depuis qu’elle a mystérieusement disparu ! Enfin, heureusement qu’Alexandrine a trouvé le moyen de rentrer sans les clés pour nourrir le chat… Et squatter de temps en temps !! C’est d’ailleurs là qu’elle va rencontrer les enfants Sabletemps, Rose et Léopold. Et il se peut qu’ils l’entraînent dans une aventure fantastique, à travers le temps !!!!

De l’autre côté du manoir, le premier tome d’une série jeunesse fantasy pour découvrir des faits historiques passionnants !!

À retrouver aux Éditions Jungle, collection Frissons, depuis le 19 septembre 24.(+8)

Le décor :

Paris, XIXe siècle…

Rose et son père se tiennent devant le curieux portail en fer forgé du manoir. Deux vantaux avec deux têtes de chats en guise de heurtoirs. Mais, lorsqu’on s’approche plus près, on peut voir quelque chose de dissimulé en haut de la tête d’un des félins : une clé partiellement visible. Comme coupée en deux parties !!

Comment la récupérer alors pour ouvrir le portail ! Rien de plus simple. Papa sait qu’il faut approcher la main d’une certaine façon, et la clé apparaît entièrement, comme par enchantement, et se matérialise !!!

Paris, de nos jours…

Alexandrine escalade le mur du manoir de sa tante. Le chat l’attend avec impatience pour qu’elle le nourrisse, car Tante Adélaïde a mystérieusement disparu. Elle sait qu’elle doit retrouver les clés posées sûrement quelque part dans cette immense barque !

En passant devant une des portes, elle entend comme des chuchotements ?? Le fruit de son imagination peut-être ? Mais, un peu plus flippant, la nuit qui suit, elle tombe nez à nez avec deux enfants dans les couloirs du manoir. Et, en les poursuivant, elle se réveille dans un endroit qu’elle ne reconnaît pas !!!

Le point sur la BD :

De l’autre côté du manoir nous entraîne, pour ce premier tome de Les enfants Sabletemps, dans un Paris du XIX siècle, à la rencontre d’un certain Auguste Bartholdi ! Le récit fantasy se transforme vite en une aventure incroyable à travers le temps et l’histoire. Avec ce côté mystérieux de disparitions étranges, et de clés, seulement visibles, lorsqu’on se tient d’une certaine façon devant !!!

Alexandre Arlène et Charlie Lau habillent leur récit d’une aura ludique, pour que les plus jeunes puissent s’instruire un peu à travers leur scénario fantastique et légèrement inquiétant.

On est vite plongé dans le vif du sujet pour que le récit soit complet après la lecture de ce premier tome. Chaque tome, publié aux Éditions Jungle, comprend un fait historique, mêlé de cette recherche de clés et de personnes. Alessandra Marsili propose des illustrations harmonieuses et très féminines. Les jeunes personnages ont de grands yeux ronds et expressifs, les décors sont très beaux avec beaucoup de détails d’époques, donnant un air particulièrement réalistes à l’ensemble.

La conclusion :

Une amitié débutante, une enquête sur des disparitions, des clés magiques à retrouver comme des énigmes parsemant tout un manoir, et des découvertes historiques incroyables ! Les enfants Sabletemps combinent à merveille fantasy, histoire, mystères pour passionner dès le premier tome. Un petit air de Locke and key avec cette histoire de clés, mais adapté aux plus jeunes, le tout à découvrir aux Éditions Jungle !