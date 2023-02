Livres à puces sonores : les nouveautés chez Gründ

Aujourd’hui, nous vous présentons cinq nouveautés au niveau des livres avec des puces sonores aux éditions Gründ. Des livres que les touts petits vont adorer toucher sans aucun doute.

Mes plus belles chansons d’Henri Dès – 14,95€

Ce livre grand format permet aux petits de retrouver certaines chansons mondialement connues du chanteur pour enfants. De quoi vous retrouver aussi en enfance à fredonner ces chansons.

On découvre alors la chanson “Un éléphant”, qui nous invite à monter sur le dos de l’éléphant afin de s’amuser. Ensuite, nous partirons sur “le Petit Chemin” qui sentait bon le romarin. Pétillant à souhait, parfait pour les enfants ! Nous sommes ensuite partis en balade en mer sur les vagues vagues, vaguelettes, vagues vagues, vaguelos. Une histoire drôle sur un petit bateau. En 4ème chanson, nous découvrons cet hippopotame un peu (beaucoup) triste qui a perdu son chapeau pointu et sa robe à tutu. Mais quelle histoire ! S’en suit la chanson du gentil facteur, une petite ode au facteur toujours là pour nous apporter des jolies fleurs. On finira le livre avec “Mon doudou”, ce doudou si doux que tout enfant voudra garder jalousement près de lui.

Cet album offre aux petits six grand succès artistiques d’Henri Dès joliment illustrés. Des thèmes variés qu’ils adoreront tout en cherchant à chaque fois les puces sonores encastrées dans les jolies illustrations d’Aurélie Guillerey.

Retrouvez Mes plus belles chansons d’Henri Dès ICI sur Amazon >>

Mes premières chansons d’Aldebert – 10 € – éditions Gründ

Nous voici cette fois-ci en compagnie d’Aldebert, un des chanteurs préférés des enfants.

Grâce aux puces sonores musicales, les enfants vont découvrir des chansons punchs, douces et pleines de rêves. Ce recueil est composé de 6 chansons. On découvre notamment « Les amoureux » qui parle d’amour et de bonheur, « Super mamie » qui célèbre l’incroyable force des grands-mères, « J’ai peur du noir », une chanson sur la peur. Sur une autre thématique, on découvre « Le Supers pouvoirs pourris » qui aborde les super pouvoir imaginaires, mais aussi « La vie c’est quoi » qui explore le sens de la vie et enfin « Madame Nature », une ballade poétique en hommage à la nature.

On apprécie alors cette myriade de sons qui éveillent les imaginations et remplissent la pièce de joie et de magie! Illustré par Florent Bégu, ce livre énergique sera sûr de mettre tous les petits lecteurs en mouvement !

A commander sur Amazon ici >>

Mon petit Mozart enchanté – 10€ – éditions Gründ

Comment faire découvrir ce grand musicien aux enfants ? Avec un joli livre sonore pardi.

Au sommaire de l’ouvrage, c’est un voyage musical d’une grande variété qui est offert aux plus jeunes. Les œuvres de Mozart sont à découvrir. Chaque page propose des extraits sonores invitant à une vision enchantée des grands airs classiques tels que “L’Enlèvement au sérail”, “Concerto n° 21”, “Divertimento en Ré majeur” ou encore “La Flûte enchantée”.

Ce joli livre offre également la possibilité de reconnaître les instruments, comme le piano, le violoncelle ou la clarinette avec le sublime concerto qui lui est dédié. Une riche et vaste programmation qui permet aux petits lecteurs d’apprécier la musique classique dans toutes ses nuances et d’être touchés par des mélodies intemporelles telles que “Romance”. Un superbe outil d’initiation pour stimuler la curiosité musicale des plus jeunes.

Retrouvez Mon petit Mozart enchanté ICI >>

Mon imagier sonore de mes 1 an – Editions Gründ – 19,95€

Le premier imagier sonore de bébé est le meilleur compagnon pour les plus petits !

Chaque page de cet imagier fabuleux est une invitation au voyage. Des scènes de la ferme à celles des animaux familiers, en passant par les couleurs, les transports et même la savane, le tout-petit découvre et explore un large éventail d’illustrations fascinantes. Et ce n’est pas tout : plus de 80 images sont accompagnées par 20 puces sonores qui invitent l’enfant à découvrir des mots associés aux illustrations.

Parfait pour aider votre tout-petit à explorer l’univers magique de l’imagier et pour stimuler sa créativité ! Ce ravissant outil d’apprentissage illustré avec amour par Tiago Americo offrira assurément bien des moments fun et intenses d’amusement et d’exploration !

Alors ne vous étonnez pas s’il s’amuse à imiter la vache ou le lion, ou tout autre animal !

A shopper ICI sur Amazon >>

Mes premières chansons de la savane – 10€ – éditions Gründ

Découvrez les merveilleuses aventures de la savane, à travers ce recueil unique et amusant ! Chaque page comprend une illustration pleine de couleurs vives et entraînantes réalisée par Gwé, et un bouton qui offre aux enfants la possibilité de déclencher des puces sonores.

Suivez cette escapade musicale en musique et dans l’imaginaire avec des chansons telles que “Brousse, ma brousse”, “Un éléphant qui se balançait”, “Un ouistiti”, “Jojo l’hippopotame” et “Vive le chameau”, ainsi qu’une chanson anglaise intitulée “The Animal Song”.

Vivez des aventures musicales dans la savane et partez à la découverte des animaux sauvages grâce à ce livre interactif ! On est certain que votre enfant vous demandera de faire un safari (ou d’aller au zoo tout simplement), pour chanter ces chansons en vrai à ses nouveaux amis !

Disponible sur Amazon ICI >>

Alors lequel vous tente ?