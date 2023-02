Bébé lapin – Un livre en tissu brodé, pour les tout-petits

Bébé lapin est un livre en tissu brodé, paru aux éditions Quatre fleuves, en janvier 2023, dans la collection Petite enfance. Un livre adorable, tout doux, qui suggère de suivre les activités quotidiennes d’un petit lapin charmant. Un ouvrage souple, enrichi de papier crissant et surtout d’un joli hochet.

La couverture, toute douce, présente le portrait d’un petit lapin souriant, et mignon comme tout. Sur le dessus de la tranche, se place un ruban, avec un hochet en bois et tissu, rappelant le personnage principal. La première page vient interpeller les tout-jeunes lecteurs, avec une question. Il est demandé à qui est ce sourire coquin… Bien évidemment, le sourire coquin est à Bébé Lapin, qui semble faire coucou avec sa patte ! Le petit lapin fait un brin de toilette. Il trempe ses pattes dans l’eau pour se débarbouiller. De l’eau fraîche sur ses joues, le lapinou se réveille.

Le livre en tissu est doux, agréable à tenir en main et plutôt simple. Il propose aux tout-jeunes lecteurs de suivre un adorable petit lapin dans son quotidien. Le texte est tout aussi simple, très court, fait de deux phrases, pour présenter simplement les scènes. Le quotidien du petit lapin se présente, avec la toilette, pour après aller s’amuser, faire des dessins, regarder un livre, aller jouer dehors… Des activités qui se rappellent aux tout-jeunes enfants, à leur quotidien. La deuxième page contient un papier froissant, qui amusera et interpellera les tout-petits. Le livre en tissu est une activité de découverte et d’exploration, pour les enfants. Un éveil sensoriel qui va aider au développement des bébés. Le graphisme est simple, néanmoins plaisant et coloré.

Bébé lapin est un livre en tissu et brodé, pour les tout-petits, des éditions Quatre fleuves. Un livre tout doux, qui va accompagner les bébés dans leur éveil sensoriel et la découverte. Le toucher, la vue et l’ouïe se voient solliciter, à travers ce petit livre souple adorable, au compagnon tout aussi charmant !

