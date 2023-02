Découvrez la cure de Sève de Bouleau bio de Saeve

Nous arrivons bientôt au printemps et il est l’heure de penser à détoxifier notre corps. Et quoi de plus efficace qu’une petite cure de Sève de bouleau ! Aujourd’hui, nous vous présentons la bouteille de Sève de Bouleau Bio de Saeve. Prêt à à vous sentir belle de l’intérieur comme de l’extérieur ?

La Cure Beauté Sève de Bouleau Bio à boire offre des bienfaits à la fois esthétiques et médicinales. Cette cure végétale, riche en minéraux, en oligo-éléments, en acides aminés et en sucres naturels, récoltée durant les trois semaines de la lune ascendante de mars, garantit une peau plus belle tout en favorisant le bon fonctionnement des émonctoires du corps.

La sève de bouleau depuis l’Antiquité

La sève de bouleau, connue depuis l’Antiquité pour ses bienfaits médicinaux sur les rhumatismes et les maladies de peau, est revenue à la mode avec une Cure Beauté Sève de Bouleau Bio à boire ! A la fois 100% naturelle, certifiée biologique, composée à 99% de sève bio récoltée en France et 1% de jus de citron vert bio pour la conservation ; elle aide à favoriser le bon fonctionnement des émonctoires du corps (poumons, foie, pancréas, reins et peau).

Ainsi les déchets dont les toxines qui s’accumulent dans l’organisme sont mieux évacués et notre reminéralisation intervient sans être épuisée. La fatigue est éliminée et la sensation de bien-être améliorée ; cette Cure Beauté Sève de Bouleau Bio confirme que la beauté extérieure va vraiment de pair avec un bien-être intérieur !

Comment la prendre ?

C’est hyper simple et rapide. Étant donné que c’est une cure à boire, il suffit simplement de prendre chaque matin à jeun un demi-verre (12,5cl) de Sève de Bouleau Bio. Et voilà c’est tout ce que vous avez à faire ! Faites ensuite votre cure durant 3 semaines et à vous la vitalité retrouvée !

Sachez qu’une bouteille de 75cl vous fera environ 7 jours. Si vous souhaitez donc faire une cure de 3 semaines, il vous faudra 3 bouteilles.

Au final, au bout de seulement quelques jours, ma peau est plus jolie, plus saine, sans compter que mon ventre a déjà dégonflé et surtout j’ai retrouvé la pêche ! Je vous conseille vivement cette cure. Alors n’hésitez plus : récupérez votre dose quotidienne de beauté extérieure et de bien-être intérieur grâce à la Cure Beauté Sève de Bouleau Bio.

Cure de 3 semaines : 3 bouteilles au total à 41,70€ (prix sur le site de Saeve)

Une bouteille : 13,90€ (prix sur le site de Saeve)

Vous pouvez commander les produits directement sur le site de Saève : https://saeve.com/ ou dans votre parapharmacie habituelle.

LE SAVIEZ VOUS ?

La sève de bouleau est l’une des seules trois sèves d’arbres que nous pouvons boire avec bénéfice pour la santé ! Les deux autres étant la sève de tilleul sans vertus thérapeutiques et la sève d’érable (sirop d’érable) qui est descendante, sans profits pour notre bien-être.