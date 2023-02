Ma maman seulement – Ed. Mango jeunesse

Ma maman seulement est un ouvrage de Juliette Vallery et Charles Dutertre, paru aux éditions Mango jeunesse, en janvier 2023. Une histoire tendre, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, sur une famille monoparentale, abordée par le regard d’un jeune garçon.

A la sortie de son école, il y a tout plein de personnes… Des mamans qui arrivent en courant, des mamies collées sur un banc, des papas à trottinettes, des papis qui papotent, des grands frères, des grandes sœurs, des baby-sitters… Dans tout cela, il y a la maman à Jules ! Elle semble si petite au milieu de tout ce monde. Mais quand le jeune garçon saute dans ses bras, elle semble plus grande ! Chaque jour, après l’école, ils rentrent ensemble, main dans la main. C’est à ce moment-là qu’il raconte sa journée. Il pense d’ailleurs, que les chemins sont faits pour cela ! Il laisse venir, dans le désordre, un souvenir par-ci, un souvenir par-là. Sa maman rigole et remet tout en ordre.

Le rituel du soir, en rentrant de l’école et à la maison, est détaillé et touchant, présentant des moments de partage, de tendresse, entre une maman et son fils. Alors que Jules joue avec ses voisins au jeu des familles, il se rend compte qu’aucune famille ne se ressemble. Malgré tout, il semble que quelque chose manque, ce qui donne de drôles d’idées à Jules. Heureusement, maman est là pour le rassurer, l’aimer et partager plein de bons moments. L’ouvrage est plein de tendresse, avec un texte détaillé, plutôt agréable et doux. Les jeunes lecteurs peuvent s’immerger facilement dans le quotidien de Jules, et découvrir une vie de famille à deux. Le dessin est dynamique, avec un trait fin, élancé, plutôt rond et doux.

Ma maman seulement est un album plein de tendresse, des éditions Mango jeunesse. Une histoire moderne et tendre sur un petit garçon et sa maman, qui vivent tous les deux, offrant de bons moments de complicité, mais aussi des moments de doutes, soucis…

