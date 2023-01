Ma routine beauté avec Onagrine

Aujourd’hui, je vais vous parler de ma routine beauté que j’ai mise en place avec des produits Onagrine. Que vous ayez la peau sèche (voire ultra sèche) ou que vous souhaitiez juste un bon nettoyant visage, vous allez adorer ces produits.

Ona Hydratant – le masque hydratation intense – 75ml – 19,50€

L’hiver j’ai tendance à avoir une peau relativement sèche. Merci au chauffage et autres joyeusetés du genre qui laisse la peau sèche… Pour pallier à cela, j’effectue un masque hydratation 1 à 2 fois par semaine.

Le masque Ona hydratant va restaurer, nourrir et régénérer votre peau. Il est ultra concentré en actifs hydratants naturels, ce qui va réconforter les peaux les plus assoiffées et apaiser les rougeurs de déshydratation. Vous allez halluciner. En plus, il est composé de 97% d’ingrédients d’origine naturelle (et c’est un soin vegan). Niveau odeur, on a l’impression d’avoir un lait bébé sur le visage, j’adore car c’est délicat et à la fois très doux en terme d’odeur.

Il suffit simplement d’appliquer une grosse couche sur votre visage et de le laisser agir durant 5 à 10 minutes. Ensuite, retirez l’excès avec un coton doux. La peau est douce et surtout bien hydratée pour plusieurs jours. J’ai vraiment adoré ce soin. Et surtout il convient à toutes les peaux. Simple, pratique et efficace.

Activ Detox – booster Eclat Onagrine- 15 ml – 29,50€

Avec les nuits écourtées (merci bébé), la pollution ou même le stress, ma peau est terne et fatiguée si je ne fais rien. Alors j’ai découvert le soin booster éclat d’Onagrine qui est un véritable petit miracle en bouteille. C’est à la fois un anti-oxydant, un anti-fatigue et un anti-ride. En bref, un soin très complet pour ma peau. Activ Detox régénère et rebooste l’éclat de la peau grâce à son cocktail d’huiles végétales sélectionnées pour leur pouvoir revitalisant.

Il se présente sous forme d’huile à mettre sur le visage (quelques gouttes suffisent amplement). Il suffit simplement d’effectuer un léger massage pour faire pénétrer le soin. Ensuite, appliquez tout simplement votre crème de jour habituelle.

J’ai beaucoup apprécié ce soin car au fil des utilisations, j’ai remarqué que les marques de fatigue s’estompaient mais aussi que mes vilaines petites rides étaient lissées. J’ai gagné quelques années !

Global Expertise – Sérum botanique liftant – 30 ml – 52,90

Après avoir appliqué mon activ detox, j’aime bien appliquer un sérum avant ma crème de jour. Le sérum botanique liftant va ainsi restructurer, redensifier et lisser mes rides. Grâce à l’acide hyaluronique contenu dans le sérum, ma peau est à la fois réhydratée mais aussi plus ferme.

En bref, il a carrément atténuer mes rides (et a fait que mon visage paraisse beaucoup moins fatigué – ce qui a tendance à nous vieillir il faut l’avouer), mon visage était hydraté et mon teint plus éclatant.

Formulé à base de Fleur de Kangourou australienne, microalgue bleue, Lotus des Neiges de l’Himalaya, le sérum a une odeur à tomber. Impossible que vous ne l’aimiez pas.

Simple d’utilisation, il suffit juste de l’appliquer sur votre visage propre et sec. Masser et c’est fini. Il ne reste plus qu’à voir les résultats au bout de quelques jours seulement.

Gelée nettoyante douceur visage – 200 ml

Après une journée chargée, j’apprécie d’utiliser cette gelée nettoyante ultra fondante et onctueuse. J’adore surtout cette petite odeur de fleurs de cerisiers qu’elle dégage. Sans compter que ma peau est bien nettoyée mais aussi toute douce.

Il suffit simplement de l’appliquer sur votre visage mouillé (en prenant soin d’éviter les yeux ) et de rincer à l’eau claire. Avec le contact de l’eau, on obtient un gel moussant divinement parfumé. En plus, cette gelée est sans savon et elle convient à tout type de peaux (même les plus sensibles comme la mienne).

La gelée s’applique aussi bien le matin que le soir (personnellement, j’ai une préférence pour le soir, cela me laisse plus de temps pour m’occuper de moi).

Alors prête à tester l’un de ces soins ?

Vous pouvez les acheter directement sur le site d’Onagrine ou encore en parapharmacie.

En plus, avec les soldes, vous bénéficiez de 30% de réduction grâce au code SOLDES (offre jusqu’au 7 février 2022).