Exclu : le calendrier de l’avent Académie Scientifique de Beauté

Allez, l’heure des calendriers de l’avent a sonné ! Et cette fois ci, nous allons vous faire découvrir un calendrier de l’avent très différent mais tout aussi passionnant : celui d’Académie Scientifique de Beauté. C’est le tout premier calendrier de l’avent de la marque alors accueillons le gaiement !

Pour ce premier opus et pour patienter jusqu’à Noël (on sait c’est encore loin mais ça va vite arriver !), Académie Scientifique de Beauté lance son Calendrier de l’Avent à la manière d’une cure intensive de beauté et sur le thème du Pop Art (Andy Warhol n’a qu’à bien se tenir).

Le calendrier réunit 24 concentrés d’actifs en ampoules dans 24 cases, pour une peau revitalisée et un teint éclatant avant la fin de l’année. Génial, non ? J’adore cette idée de devoir retrouver un produit par jour qui va s’adapter au précédent et former une cure globale. Découvrons plus en détail ce que cache réellement ce calendrier.

Calendrier de l’Avent Académie Scientifique de Beauté en détails

Selon les produits nous aurons une cure de 2 à 3 jours. Dans la toute première case, vous aurez un petit capuchon d’application que vous devrez utiliser pour le reste de la cure. Chaque fiole contient assez de produits pour une seule utilisation. Il suffit de casser l’embout de verre de la fiole puis d’insérer l’embout en plastique mou. Et hop, on applique sur le visage. Massez un peu et c’est fini !

Jours 1 à 5 : On stimule !

Dans les cases 1, 2 et 3, on découvre un extrait de Cellules Intégrales. A quoi sert il ? Chaque fiole va permettre d’activer le renouvellement cellulaire, de protéger les cellules souches du vieillissement et de relancer la synthèse de collagène. Ainsi, les extraits de cellules intégrales vont aider à réduire rides et ridules.

Ensuite dans les cases 4 et 5, on va avoir un complexe vitaminée A & E. Il faut savoir que la vitamine A stimule la division cellulaire pour un teint rajeuni. La vitamine E est anti-radicalaire pour une meilleure protection. Le complexe vitaminé A & E vont ainsi aider.à protéger la peau du vieillissement cutanée. Ça commence bien, non ?

Jours 6 à 8 : On hydrate !

Allez, après avoir protégé la peau et activé le renouvellement cellulaire, place à l’hydratation avec Hydraderm. Vous aurez 1 ampoule par jour (soit une cure de 3 jours). C’est une combinaison d’actifs parfaits pour une hydratation immédiate et longue durée et pour éviter la déshydratation ! On sent qu’on va avoir une peau rayonnante d’ici peu avec cette cure !

Jours 9 à 11 : On protège

Cette fois, on va nourrir la peau grâce à de la gelée royale durant 3 jours entier. La peau va être nourrie, revitalisée et le teint sublimé ! Quel programme !

Jours 12 à 14 : On repulpe !

Et comment repulper la peau efficacement ? Avec de l’Acide Hyaluronique qui va maintenir un taux d’hydratation idéal pour un épiderme rebondi pendant 3 jours. La peau sera toute douce et souple, les ridules de déshydratation vont disparaitre.

Jours 15 à 16 : On nourrit (une nouvelle fois !)

La peau a besoin d’acides gras essentiels pour une peau parfaitement nourrie. C’est alors qu’Académie Scientifique de Beauté propose des Oméga 3,6,9. La peau va être nourrie, protégée et souple. De quoi affronter le grand froid qui se prépare. Brrrrr (mais au moins on aura une peau superbe à ce moment là !)

Jour 17 à 20 : De l’éclat et une peau lissée

Maintenant que la peau est nourrie, protégée, repulpée et hydratée, place à plus d’éclat !

Dans la case n°17, on va retrouver une fiole d’Eclat immédiat qui va apporter luminosité et éclat à votre teint. Il va aussi permettre de fixer plus efficacement le maquillage.

Ensuite, nous retrouvons de la case 18 à 20 (soit 3 jours) du collagène marin qui va lisser le micro-relief de la peau et renforcer la tonicité et la souplesse de la peau.

Jour 21 à 23 : On hydrate encore et on revitalise de nouveau !

Pour le jour 21 et 22, on refait une cure d’Hydraderm puis pour le jour 23, on remet une fiole de complexe vitaminé A et E. Le teint va être rajeunit et la peau bien revitalisée avant le jour J ! On a hâte.

Jour 24 : on remet de l’éclat !

Cette fois ci, on repart sur une ampoule d’Eclat immédiat. il suffit d’appliquer la moitié de l’ampoule sur le visage et l’autre moitié avec votre fond de teint ou votre crème habituelle. Et vous voila parfaite pour Noël !

On a pris réellement plaisir à ouvrir et découvrir cette cure pour avoir un teint parfait, on réalise surtout que pour prendre soin de sa peau, nous pouvons utiliser différents produits qui ont des propriétés spécifiques dont la peau a besoin. On adore ! Et vous, prête à tenter l’expérience ?

Le calendrier de l’Avent Académie Scientifique de Beauté sera disponible dès octobre au prix de 69€ dans les instituts partenaires et sur www.academiebeaute.com