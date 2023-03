Découvrez la Gamme Sève Miracle de l’Académie de Beauté

Aujourd’hui, je vais vous parler d’une découverte incroyable qui a totalement révolutionné ma routine beauté: la gamme Sève Miracle de l’Académie Scientifique de Beauté! Cette gamme est composée de trois produits phares qui offrent une hydratation optimale et une protection quotidienne pour votre peau. Allez, c’est parti, je vous dévoile tout sur ces produits géniaux!

Sève Miracle Le Sérum: Le Boost dont ma Peau avait Besoin – 30 ml – 73€

Je commence tout d’abord ma routine avec le Sérum Sève miracle. C’est un concentré ultra-performant qui nourrit, protège et régénère ma peau en profondeur. Sa formule concentrée en Extrait d’Iris est une véritable bénédiction pour ma peau, qui retrouve peu à peu sa tonicité et sa fermeté. Mais ce n’est pas tout : j’apprécie également l’alliance d’actifs nourrissants et anti-oxydants, qui m’aide à préserver la jeunesse de ma peau.

Chaque fois que j’applique ce sérum en légers massages sur l’ensemble de mon visage, de mon cou et de mon décolleté, je sens ma peau se régénérer et se revitaliser. L’huile d’argan BIO apporte un confort inégalé et la vitamine E protège ma peau du vieillissement prématuré, pour une action anti-rides.

Je suis également ravie de constater que le sérum Sève Miracle est composé à 99,1% d’ingrédients d’origine naturelle, ce qui me permet de prendre soin de ma peau de manière douce et respectueuse de l’environnement. Pour des résultats encore plus spectaculaires, je poursuis avec l’application de la crème Sève Miracle.

En somme, le sérum revitalisant Sève Miracle est devenu un indispensable de ma routine beauté. Je le recommande vivement à tous ceux et celles qui cherchent à prendre soin de leur peau de manière naturelle et efficace. Il est devenu un incontournable dans ma routine beauté!

Comment l’utiliser:

Appliquez le sérum sur une peau propre et sèche, matin et/ou soir, avant votre crème de jour ou de nuit. Massez délicatement jusqu’à absorption complète du produit.

La Crème de Jour et nuit Sève Miracle: Mon Alliée beauté Quotidienne – 50 ml – 63€

Je continue ensuite par la crème de jour Sève Miracle, un produit innovant qui m’apporte une hydratation intense et protège ma peau des agressions extérieures. Grâce à ses ingrédients naturels comme l’extrait d’iris, l’huile d’argan bio et la vitamine E, ma peau est nourrie, raffermie et apaisée. Et cerise sur le gâteau, cette crème fait à la fois office de crème de jour et de nuit, un deux en un !

La cire extraite des fruits et graines de palmier à huile, véritable secret de beauté, adoucit et nourrit ma peau en profondeur. J’ai également découvert les propriétés de la glycérine végétale, reconnue pour son pouvoir hydratant. Elle restructure et lisse le microrelief de ma peau, lui offrant ainsi un aspect plus jeune et éclatant.

L’extrait d’Iris, aux incroyables propriétés anti-âge, a transformé ma peau en améliorant sa tonicité et sa fonction barrière. Je sens ma peau raffermie et préservée, défiant ainsi les lois du temps.

Chaque matin et/ou soir, après avoir nettoyé mon visage et appliqué le Sérum auparavant, je masse délicatement la crème sur l’ensemble de mon visage, mon cou et mon décolleté. Le rituel est simple, mais les résultats sont bluffants.

Sève Miracle Le Regard: Adieu Cernes et Poches – 15 ml – 41€

J’ai toujours été à la recherche d’un soin contour des yeux qui puisse à la fois hydrater et décongestionner cette zone si délicate. Et bien, je l’ai trouvé!

Ce gel frais, spécialement conçu pour la zone délicate du contour des yeux, a ravivé l’éclat de mon regard. Il a lutté efficacement contre les poches et les cernes grâce à l’action drainante et défatigante de la caféine naturelle. Mon regard est désormais plus vif et alerte, même après une longue journée.

Chaque matin et/ou soir, après avoir nettoyé ma peau, je dépose de petites touches de gel-crème sur le contour de mes yeux. Je fais pénétrer le produit par de légers effleurages, allant du coin interne de l’œil vers le coin externe. Pour une action fortifiante sur mes cils, j’applique également le gel sur la frange des cils avec mon doigt.

Parmi les ingrédients clés de ce soin, on retrouve l’extrait d’Iris, la caféine naturelle, l’acide hyaluronique, l’extrait d’algue brune et la vitamine E. Ensemble, ils confèrent au Gel Contour une puissance rajeunissante et fortifiante pour un regard éclatant de vitalité.

Voilà, maintenant vous savez tout sur ma découverte fabuleuse de la gamme Sève Miracle de l’Académie Scientifique de Beauté! Ces produits sont tout simplement géniaux et ont totalement changé ma vie (enfin, ma peau surtout!). En plus, l’odeur est juste à tomber sur chacun des produits, à la fois très doux et très délicat, c’est un véritable enchantement !

Si vous êtes à la recherche de produits qui offrent une hydratation optimale et une protection quotidienne, ne cherchez plus, la gamme Sève Miracle est faite pour vous! Allez, foncez l’essayer, vous ne le regretterez pas!

Vous pouvez shopper les produits directement sur le site Academie Scientifique de beauté : https://www.academiebeaute.com