Pour Pâques le chocolatier azuréen Pascal Lac revisite les grands classiques de notre enfance

Les fêtes de Pâques approchent à grands pas… Pour cette occasion, le chocolatier azuréen Pascal Lac va ravir petits et grands en revisitant les grands classiques de notre enfance. En effet, il a imaginé près d’une douzaine de créations chocolatées qui feront le plaisir des petits gourmands mais également des grands gourmets.

Que ce soit le chaton malicieux, l’ourson tout mignon ou le lapin facétieux, ils sont tous à croquer. Proposés au chocolat noir Caraïbes 66% ou au lait, certains d’entre eux sont même garnis de délicieuses fritures maison nature, gianduja, praliné et maïs soufflé au chocolat noir, lait et blond. En plus de cette collection de personnages amusants, Pascal Lac a décliné le traditionnel œuf de Pâques sous 4 différentes formes :L’œuf traditionnel de Pâques (2 tailles), l’œuf à la texture drapée (6 tailles), l’œuf drapé mendiants serti de fruits secs croquants (6 tailles), l’œuf signature LAC garni d’un praliné amande / noisette à l’ancienne avec des éclats d’amandes caramélisées (taille unique). En plus de ces créations traditionnelles, Pascal Lac réserve une surprise de taille. Pour satisfaire les envies de ses fidèles clients qui raffolent des desserts à partager (ou pas), il a concocté un tout nouvel entremet moelleux spécialement pour l’occasion. Imaginé autour du nougat et de la fraise

La Collection de Pâques du chocolatier azuréen Pascal Lac est à découvrir dans les 5 boutiques LAC (La Trinité, Barla, Vieux Nice, Gioffredo, Cap 3000) ou en livraison à vélo (Nice centre et littoral).