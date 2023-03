L’IM Academy prévoit deux événements en mars

L’IM Academy, une plateforme qui fournit des produits et services éducatifs en ligne, prévoit d’organiser deux événements présentiels en mars. Les étudiants et les formateurs de l’Academy se rassembleront à Rotterdam, aux Pays-Bas, du 16 au 19 mars pour « IM Beyond », et à Orlando, en Floride, du 24 au 26 mars pour « IM Elevate ».

Les événements de l’Academy attirent un grand nombre de personnes venant de partout dans le monde, qui cherchent à établir des réseaux, à apprendre et à se soutenir mutuellement dans leur parcours éducatif, entrepreneurial et financier. Chaque événement prévoit des discours de leaders de l’Academy. Ceux-ci y partagent leurs inspirations et stratégies.

« La mission de l’IM Academy est de donner à ses clients les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans le monde des affaires en ligne », a déclaré Christopher Terry, co-fondateur et PDG de l’IM Academy. « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’organiser l’événement de Rotterdam, dans le cadre de notre engagement continu à offrir une éducation de classe mondiale à nos clients. Nous croyons que la meilleure façon d’apprendre est par l’interaction, le mentorat et l’échange d’idées », a-t-il ajouté. « L’événement de Rotterdam offrira aux clients l’opportunité de réseauter avec d’autres personnes, ce qui peut potentiellement conduire à de nouvelles idées et stratégies. »

La communauté éducative de l’IM Academy

L’IM Academy offre à ses étudiants un mélange de contenus d’apprentissage, d’outils, d’applications et d’opportunités de mentorat en direct. Les cours qu’elle propose couvrent des sujets allant des marchés financiers à l’e-commerce et aux réseaux sociaux.

Comme le soulignait Terry, malgré le fait qu’elle soit une académie en ligne, l’IM Academy met l’accent sur le rôle de la relation personnelle et du mentorat dans l’apprentissage. Les événements présentiels de l’IM Academy sont un prolongement des habituelles discussions « GoLive », au cours desquelles les formateurs parlent de stratégie et clarifient les sujets pour les étudiants dans un format de vidéo en ligne interactif. Lors des événements de l’IM Academy, les étudiants ont l’occasion de participer à ces discussions en personne. Ils peuvent également rencontrer leurs camarades de classe et partager des expériences et des stratégies utiles.

Fondée en 2013 par Christopher Terry et la directrice financière Isis Terry, l’IM Academy a connu une croissance à l’échelle internationale, en proposant ses cours dans plusieurs langues, dont l’espagnol, le français, le mandarin, le polonais, le portugais et l’allemand.

Christopher Terry a fait du développement à l’international une priorité ces dernières années. En 2022, l’IM Academy a organisé des événements « IM Beyond » à Zurich et à Barcelone, en Espagne, et Terry a entrepris une longue tournée de conférences européennes qui l’a emmené dans plus de 12 destinations différentes à travers le continent.

Que se passe-t-il lors des événements de l’IM Academy ?

Terry décrit le format de base des prochains événements dans une récente publication Instagram.

Il y déclare : « Préparez-vous à être inspirés par des discours puissants et à avoir l’opportunité de rencontrer des présidents et des formateurs du monde entier. Je ferai mon message d’ouverture ainsi que plusieurs allocutions. Que vous cherchiez à vous éduquer, à apprendre quelque chose de nouveau ou à établir des liens avec des professionnels du monde des affaires partageant les mêmes idées, ces événements à venir sont pour vous. »

Le contenu se concentrera sur les dernières tendances en matière d’éducation et de commerce en ligne, ainsi que sur les stratégies pour faire des transactions sur les marchés financiers et tirer le meilleur parti des outils d’analyse de graphiques et des ressources éducatives de l’IM Academy. Des formateurs de chacune des huit académies seront présents, couvrant le marché des changes, les devises numériques, le e-commerce, les stratégies de « scalping » basées sur le temps, le marché des actions et des contrats à terme (« futures »), les voyages et modes de vie, les réseaux sociaux et le développement du « mindset ».

IM Elevate Orlando et IM Beyond Rotterdam sont les premiers événements présentiels de l’IM Academy en 2023, et ils font suite à un calendrier 2022 qui comprenait plusieurs grandes conventions, avec IM Beyond Phoenix et IM Beyond Palm Beach, en Floride, en plus des événements à Zurich et Barcelone.

Orlando et Rotterdam seront également les premiers événements depuis le lancement de deux nouvelles académies par l’IM Academy : la SFX Academy, consacrée au marketing sur les réseaux sociaux, et la MMX Academy, consacrée au développement et à la maîtrise du « mindset ». Les événements donneront aux leaders et formateurs de l’académie l’occasion de présenter ces nouvelles offres. L’événement de Rotterdam comprendra également deux « IBO Days », durant lesquelles des entrepreneurs indépendants associés à l’Academy partageront des stratégies de leadership, de formation et de team-building.

Un autre événement à l’horizon

L’IM Academy cherchera à prolonger l’élan de Rotterdam et Orlando avec un autre événement le mois suivant, qui se tiendra à Mexico du 21 au 23 avril.

Terry y donnera à nouveau le discours inaugural. Le PDG voit ces discours comme autant d’occasions de diffuser son message de positivité, de confiance en soi et de dévouement à l’apprentissage. Pour Terry, le « mindset » est la clé de toute entreprise éducative ou commerciale, et ces événements lui offrent une plateforme pour expliquer le pouvoir du « mindset » aux étudiants, aux formateurs et aux entrepreneurs indépendants.

« Nous attirons les expériences et les personnes positives dans notre vie en nous concentrant sur les pensées et les intentions positives. Si vous voulez attirer des personnes fortement motivées, il est important de vous concentrer sur ces qualités en vous-même et de les projeter dans le monde », déclarait Terry dans une vidéo récente. « Cela signifie développer un mindset de force, agir dans le sens de vos objectifs et vous entourer d’influences positives. Lorsque vous incarnez ces qualités, vous attirez naturellement les autres qui les partagent. »

Note : L’IM Academy n’est pas un service de conseil ou de courtage. L’IM Academy ne fournit que des services éducatifs en ligne.