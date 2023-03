La sixième édition de Canneseries aura lieu du 14 au 19 avril : de nombreuses stars sont attendues

La saison 6 de Canneseries aura lieu du 14 au 19 avril. Au programme : des séries venues du monde entier, des rencontres, des master classes et des séances de dédicaces. Tout est gratuit : il suffit de se dépêcher pour réserver !

Des séries internationales en compétition

Dans la catégorie format long, dix séries seront en compétition. Les plus attendues seront aucun doute Faux-semblants, adaptée du film éponyme de David Cronenberg avec Rachel Weisz et Tapie, à voir prochainement sur Netflix, avec Laurent Lafitte dans le rôle de l’homme d’affaires. Le jury de cette catégorie sera présidé par Lior Raz, scénariste et acteur phare de la série israélienne Fauda. Il sera accompagné notamment des comédiennes Shirine Boutella (Papicha, Lupin), Zabou Breitman et de Stewart Copeland, batteur du groupe The Police.

Des séries documentaires en compétition

Cette sixième édition sera marquée par l’arrivée d’une catégorie de compétition pour les séries documentaires. Six productions seront en lice, dont l’une sur la chute de l’ancien roi espagnol Juan Carlos, une enquête sur la tuerie de Chevaline ainsi que sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic au Canada. Hors compétition, les premiers épisodes de Tour de France: au cœur du peloton, nouvelle série documentaire sportive de Netflix, et de Pourquoi on se bat, sur la fonte des glaces, seront présentés en avant-première.

Des séries hors compétition

Plusieurs séries seront présentées en avant-première hors compétition. Le public pourra ainsi découvrir dans le grand auditorium Lumière la nouvelle fiction policière de Canal +, « B.R.I. » en présence d’une grande partie de son casting : Vincent Elbaz, Emmanuelle Devos, Théo Christine, Bruno Todeschini, Sofian Khammes. A l’issue de la cérémonie de clôture, toute l’équipe de « La fabuleuse Madame Maisel » assistera à la projection du premier volet de sa cinquième et dernière saison, quelques jours après son démarrage sur Prime Video, le 14 avril.

Camille Chamoux maîtresse de cérémonie

La cérémonie d’ouverture, présentée par Camille Chamoux, sera diffusée pour la première fois en clair et en direct sur Canal+ et suivie à Cannes de la projection du premier épisode de Silo, nouvelle production britannique d’Apple TV+.

De nombreuses stars attendues

Du 14 au 19 avril, les stars de la télévision se succèderont sur le tapis rose. Comme lors des éditions précédentes, Canneseries proposera de nombreuses masterclasses, séances de dédicaces et rencontres avec le public à l’espace Miramar. Les fans des « Mystères de l’amour » pourront ainsi rencontrer Hélène Rolles et Patrick Puydebat. De nombreux acteurs et actrices des séries quotidiennes de TF1, « Demain nous appartient » et « Ici tout commence » feront le déplacement sur la Croisette pour une séance de dédicaces. L’équipe de « Un, Dos, Tres : Nouvelle génération » dont Mónica Cruz et Miguel Angel Munoz, déjà héros de la fiction d’origine seront là pour le plus grand plaisir de leurs fans. Mais, la star la plus attendue sera sans aucun doute l’actrice de « Buffy contre les vampires », Sarah Michelle Gellar. Après avoir reçu le Canal + Icon Award lors de la cérémonie d’ouverture, elle sera présente à l’espace Miramar pour une masterclass très attendue. Il faudra se dépêcher de réserver pour espérer y accéder !

Rendez-vous du 14 au 19 avril à Cannes pour la sixième édition de Canneseries.

Pour plus de renseignements et pour accéder à la billetterie : www.canneseries.com