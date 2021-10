Coffret Noël : Plaisir d’hydratation d’Esthederm, le coffret pour une belle peau hydratée

Pour les fêtes de fin d’année, Esthederm nous fait le plaisir de sortir un joli coffret afin de sublimer notre peau pour que nous soyons la plus belle : le coffret plaisir d’hydratation de la gamme Intensive Hyaluronic®! La promesse : un regard défatigué et une peau hydratée ! Déjà rien qu’à l’intitulé on est conquise (et on a hâte que nos cernes fassent un tour ailleurs que sur notre visage !) A la rédaction, nous avons eu le bonheur de tester ce merveilleux coffret. Retour alors sur notre test !

Dans le coffret “Plaisir d’hydratation” nous retrouvons deux produits de la gamme Intensive hyaluronic®: un sérum pour les yeux et la crème pour le visage, le tout pour un prix mini !

Intensive Hyaluronic® : Le sérum pour les yeux (15ml) – (Hors coffret 39,50€)

Si vous avez de vilaines cernes/poches, le regard marqué et qu’en plus votre regard parait fatigué, vous allez adorer ce produit. Avec son embout frais, son tube applicateur et le sérum tonique, vous allez pouvoir dire adieu à votre regard tout terne. L’avantage est qu’en plus de défatiguer les yeux, il permet aussi de lutter contre les rides et ridules autour du contour de l’oeil.

Il suffit de l’appliquer matin et soir en massage circulaires ascendant sur le contour de l’oeil sur une peau propre et sèche. Une simple petite pression et vous allez tout de suite ressentir le côté glaçon du sérum. Appliquez le bien sur tout le contour de l’oeil jusqu’à l’arcade (c’est à dire sur la vallée des larmes et sur les pattes d’oies). En seulement quelques applications, le regard parait défatigué, plus lisse et on semble pétiller ! Les ridules semblent elles aussi plus lisses et moins marquées. Les nuits blanches n’ont qu’à bien se tenir, adieu cernes avec ce sérum. Le côté glaçon du sérum repuple le contour de l’oeil, ça lui fait du bien et on le sent (et le voit) !

Intensive Hyaluronic® : La crème (50ml) – (Hors coffret 62€)

Maintenant qu’on a un regard à faire tomber toutes les mouches (oui on est méga canon du regard), on s’attaque aussi à notre peau toute déshydratée durant l’hiver. En période hivernale, notre peau est plus facilement agressée par le froid et elle se déshydrate très vite (trop vite à mon sens). Bonjour peau sèche qui tiraille et qui gratte ! Youpi … Mais heureusement qu’on a Esthederm pour venir à notre secours.

La crème Intensive Hyaluronic® associe trois formes différentes d’acide hyaluronique pour hydrater intensément et stimuler la production d’acide hyaluronique naturel.

Cette crème est idéale de jour comme de nuit et protège également des agressions de l’environnement. Rien que ça on adore ! Avec la pollution, notre peau est souvent en mode grisaille, avec cette crème votre peau va s’éclairer tout en étant bien hydratée toute la journée (et ça c’est important !). Il suffit de l’appliquer matin et soir sur une peau propre, sèche et bien démaquillée. Avec sa texture fondante, la crème n’est pas grasse et pénètre rapidement. On peut alors vite se maquiller ensuite ! Cette crème conviendra même aux peaux sensibles (ce qui est mon cas). L’odeur est quant à elle délicate. En bref, c’est un véritable petit bijou qu’on doit avoir dans sa trousse de toilette. Au final, la peau est souple, douce, hydratée en profondeur même durant les périodes de froid. Adoptez la rapidement c’est un conseil d’amie !

Le coffret contenant les deux produits est alors à 62€ en prix promo soit le sérum gratuit ! Profitez en !

Coffret Plaisir d’hydratation Esthederm – 62€.

Coffret disponible dans les instituts, dans certaines pharmacies et sur l’e-shop Estherderm