Hercule Agent Intergalactique – Les rebelles

Les rebelles est le troisième tome de la série jeunesse, des éditions Le Lombard, Hercule Agent Intergalactique, paru en octobre 2021. Une bande dessinée de Vincent Zabus et Antonello Dalena, dans laquelle Hercule et Marlon doivent effectuer une mission, pour valider leur stage.

L’atterrissage a été douloureux pour Hercule et Marlon, qui arrive à s’extirper de leur vaisseau. Hercule affirme que ce n’est pas de sa faute, si l’atterrissage a été douloureux pour tout le monde. Le vaisseau a été pris dans un énorme nuage et il ne voyait plus rien. Depuis que les nuages sont apparus sur cette planète, il y a des problèmes. Et avec ces nuages, il est impossible d’atterrir ou de décoller ! Mais Marlon s’est fiche, il est en colère. Hercule lui rappelle la mission, ils doivent rencontrer l’empereur dans son palais, pour leur parler des jeunes rebelles qui ont profité de la crise pour faire la révolution contre son pouvoir. Puis, il insiste en affirmant qu’il fallait se remuer, car il s’agit de leur stage de troisième année qui commence… Mais Marlon ne réagit pas et reste dans l’eau pour guérir ses brûlures causées par l’accident.

Voici une nouvelle mission pour Hercule et Marlon qui débute mal ! L’atterrissage n’est pas réussi et les deux amis ne s’entendent plus. Mais ils vont devoir avancer ensemble, pour pouvoir mener à bien leur défi, pour valider leur stage. C’est à de jeunes écologistes qu’ils vont devoir se confronter, et plus particulièrement la jeune Ariane, qui veut se rendre à la ville pour commettre un attentat. Ne suivant que sa détermination pour réussir son stage, Hercule veut suivre cette jeune rebelle et la kidnapper ! Une mission périlleuse, qui va se révéler différemment au regard de cette jeune personne, Ariane, déterminée à ouvrir les yeux d’Hercule sur ce qui se passe sur sa planète. C’est le respect de l’environnement et de la nature qui est au cœur de cette bande dessinée, à travers le regard d’Hercule qui va changer petit à petit, pour l’amener à faire ce qu’il y a de mieux ! La lecture est plaisant, pleine d’humour avec les deux amis qui se chamaillent, mais aussi pleine d’action et de rebondissements. Le dessin reste énergique, avec un trait fin et vif, des personnages expressifs et de belles couleurs.

