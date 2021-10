Mon petit livre à rabats – Le lionceau

Le lionceau est un nouveau titre de la collection Mon petit livre à rabats, des éditions Usborne, paru en septembre 2021. Un livre au petit format carré, facile à prendre en main, pour les jeunes lecteurs, qui vont partir en exploration avec un lionceau, rencontrer d’autres animaux.

Il y a beaucoup de zèbres dans les herbes hautes, mais un autre animal s’y cache. C’est un lionceau qui les observe tranquillement, pratiquement prêt à bondir ! Le petit s’éloigne en gambadant, pour voir ce qu’il peut trouver d’autre. Il quitte les herbes hautes, pour se retrouver près des arbres. Là, il voit de très longues pattes. Il se demande quel animal, peut bien avoir la tête si haute, dans les branchages. Il découvre une grande girafe ! Plus loin, le lionceau joue avec un scarabée, il court dans l’herbe. Non loin de lui, des pangolins affamés mangent des insectes.

C’est en suivant les explorations du lionceau, que les jeunes lecteurs vont découvrir les animaux de la savane. Le texte est simple, bref et efficace, décrivant les scènes présentées, tout en y mettant le ton, pour faire participer les enfants. En effet, le livre est interactif, avec des questions qui trouvent des réponses derrière les flaps à soulever. Les enfants vont enrichir leur vocabulaire et faire la découverte de nouveaux animaux, avec cette balade amusante, qui se fait un peu comme un cache-cache. Zèbres, girafes, éléphants, phacochères, entre autres, sont à découvrir au fil des pages et de la lecture. La chute est pleine de tendresse, pour le lionceau qui va pouvoir se reposer après une telle exploration. Le graphisme est moderne, assez simple et plutôt rond, offrant un univers coloré et expressif.

Le lionceau est un nouveau titre de la collection Mon petit livre à rabats, des éditions Usborne, qui propose aux jeunes enfants de découvrir les animaux de la savane, en suivant les pas d’un lionceau parti en exploration, tout en soulevant des volets, pour les surprises !