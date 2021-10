Lila – Les Anglais débarquent !

Les Anglais débarquent ! est le sixième tome de la série ludique, drôle et intelligente, Lila, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2021. Une bande dessinée de Séverine de la Croix et Pauline Roland, qui présente le quotidien de Lila, qui va être quelque peu bousculé…

Dans la salle de bain, les trois amies sont assises par terre, avec une boîte de tampons. Lila lit à haute voix les instructions, pour pouvoir mettre correctement le tampon. A la fin de la longue explication, les filles n’ont rien compris… Dimanche 24 juin, Lila est allongée à terre, près d’un grillage, sur lequel sont inscrites « propriété privé » et « défense d’entrée ». Elle est accompagnée de Cora, et s’apprête à pénétrer sur le terrain privé. Elle est en habit de camouflage, elle s’est même maquillée. Cora lui demande si elle est sûre d’elle, mais Lila est courageuse et ne veut pas reculer. Elle tend un sifflet à son amie, pour intervenir en cas de problème avec le chien, qui se trouve de l’autre côté du grillage. Les filles se font un câlin. Lila passe une corde autour de la branche d’un arbre, pour se hisser jusqu’à cette dernière et passer le haut grillage.

Lila est de retour dans un nouvel album, toujours aussi amusant et intéressant, avec des fiches explicatives, pour comprendre son corps de jeune fille, entre autres. De nouvelles aventures et un quotidien qui va être bousculé par pas mal de choses, dans cette bande dessinée. En effet, Driss, le grand frère, va bientôt être majeur et partir de la maison, Lila est sur le point d’avoir ses règles et la maman cache quelque chose, car elle s’angoisse beaucoup ! Le récit est toujours bien découpé, avec des extraits du journal de Lila, dans lequel elle se confie, et des fiches explicatives, pour comprendre ce que sont une foufoune et les pertes blanches, le chamanisme, les règles, les protections périodiques, l’hymen et la virginité. La lecture est plaisante et l’héroïne toujours aussi dynamique, pétillante et inventive, offrant une aventure du quotidien plein de bonne humeur et d’humour. Le dessin reste le même, moderne, fin, vif et expressif, avec un univers coloré.

