Goodnight World – Manga – Éditions Akata

Tashirô Arima a une vie bien morose : un père à la dérive, un grand frère bien plus intelligent que lui, qui excelle dans ses études. Une sœur et une mère aux abonnées absentes. Goodnight World, vous présente sa famille de « losers » comme il aime à la surnommer. Mais tout ça n’a pas d’importance. Car, il s’est trouvé une « vraie » famille, dans un jeu virtuel où il est le boss !! Planet lui permet de fuir cette réalité et se sentir meilleur … Sauf quand la réalité lui revient en pleine face …

Un premier tome est disponible depuis le 21 Octobre 21 aux éditions Akata . Prochaine parution le 02 Décembre. Shonen en 5 tomes.

Le décor :

Un dragon en plein vol … à ses trousses, deux hommes en sidecar…

La tête tournée vers le ciel, afin de ne pas perdre des yeux l’objet de leur poursuite, les deux joueurs s’aperçoivent bien trop tard qu’ils ont changé de zone. Ils sont à présent sur les terres du clan Akabane, une « guilde » formée par les quatre joueurs les plus forts du jeu Planet … Il se raconte que ce sont des cinglés de première qui n’hésitent pas à « éjecter » les autres joueurs du jeu. Mais il est déjà trop tard pour faire demi-tour . Devant eux se dresse leur QG. Un manoir dont la porte s’ouvre laissant apparaître un jeune garçon. Le dragon est tout simplement en train de foncer droit sur lui.

Dans un calme extrêmement dérangeant, au moment fatidique de la collision, Ichi, le personnage qui se tient sur le pas de la porte, « s’envole » avec son épée et, d’un seul coup, tranche la tête de la créature légendaire en plein vol !!!!

Les deux poursuivants sont ébahis, et craignent par-dessus tout de mal finir. Mais, après ce « léger » incident, plutôt que d’être hachés menus, ils sont conviés à rencontrer les autres membres du groupe.

Contrairement à ce qui se raconte dans les forums, le clan Akabane, ressemble plus à une petite famille réelle, qu’à de terribles assassins !!!!

La réalité …

Tashiro enlève son casque VR. Ces cernes trahissent le temps passé dans le jeu où il excelle. Les poubelles qui jonchent le sol de sa chambre aussi. Il passe tellement de temps à jouer que ses jambes arrivent à peine à le « porter » jusqu’à la cuisine. Pris dans les aventures de son personnage, il en a oublié de manger. Il croise son frère, Asuma, un intello de première avec qui il ne s’entend pas du tout. Puis, découvre son loser de père à table. Impossible de communiquer avec lui. Il lui porte une haine profonde depuis que sa mère a quitté la maison …

Le point sur le manga :

« Je suis heureux d’être né à une époque loin de ces mondes virtuels » … une phrase d’introduction de l’auteur Uru Okabe qui veut tout dire. Derrière sa trame virtuelle d’aventures et de guildes, celui-ci dénonce dans ce « Goodnight World » aux Éditions Akata, les conséquences que les mondes virtuels peuvent avoir sur la vie de ses joueurs invétérés. Au travers de ce drame familial, et de ce personnage principal ayant perdu toute confiance en lui dans sa « vraie » vie, il tisse un parallèle entre la réalité et le virtuel, en essayant de les confronter. Relations familiales, amicales, interactions humaines, communication sont le point central des sujets évoqués dans son histoire. Il entrecoupe également son récit par plusieurs explications sur le développement de son MMO – VR surnommé : Planet. Il permet au lecteur de comprendre le ressenti des joueurs et leur psychologie.

La conclusion :

L’auteur nous fait prendre conscience des nouveaux « rapports sociaux » influencés par l’immersion, de plus en plus grande, des jeux vidéo dans nos vies. Et son impact sur la perte des liens affectifs et sociaux de la vie réelle. Un « portrait » touchant et assassin de la société moderne virtuelle dont le déroulement s’avère plutôt étonnant .

Je vous laisse plonger dans ce premier tome de « Goodnight World » aux Éditions Akata, afin que vous puissiez saisir la signification du mot : « famille » et « surprise » !!!!!