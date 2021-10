Small is Beautiful – Impressionnante exposition sur l’art miniature

Né au Japon sur YouTube en 2014 et développé sur Instagram, le tiny food est devenu un véritable phénomène culinaire. Il totalise des millions de vues sur Instagram et Tik Tok, et s’apparente au mouvement non moins célèbre des vidéos ASMR. Comestibles ou non, ces minuscules plats et aliments sont aussi vrais que nature, et aussi bons !

Esha Kiran Bijutkar (Inde)— Invitée du Art Shop, cette jeune artiste indienne s’est faite remarquer grâce à ses créations hyperréalistes de minuscules aliments et plats du monde entier, à l’échelle 1/12. Sous le pseudonyme @Pink_Petit_Rose sur Instagram, elle vous propose une immersion dans son univers gourmand. Ses créations seront en vente dans l’art shop de l’exposition. ATELIERS CREATIFS Small is Beautiful accueillera des ateliers créatifs d’art miniature pour les enfants de 7 à 12 ans, en partenariat avec le Musée en Herbe. L’atelier est proposé pour des groupes de 10 enfants accompagnés d’un parent, et sera encadré par des médiateurs du Musée en Herbe. Le mardi et le jeudi matin durant les vacances scolaires, et tous les mercredis matin en période scolaire. Réservation obligatoire sur internet. INFORMATIONS PRATIQUEES ET RÉSERVATION :