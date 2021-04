Radis et Capucine – Des coffrets et mini-jardins pour les enfants

Radis et Capucine, petite entreprise française, conçoit, vend et fabrique, des coffrets dans le domaine du jardinage familial bio, de la découverte de la nature, et quelques autres encore. La marque propose donc, pour les enfants, quelques coffrets et mini-jardin, parfait pour ces vacances et ce nouveau confinement.

Radis et Capucine est une marque française, qui depuis plus de vingt ans conçoit, vend et fabrique des coffrets et autres produits dans les domaines du jardin, de la découverte de la nature, des préparations alimentaires bio et de la cosmétique bio. Ainsi, passionnée de nature et de loisirs créatifs en DIY, l’entreprise française fournit les jardineries et beaucoup de produits au nom de Nature et Découvertes.

Pour le printemps, l’éveil de la nature, les vacances et le nouveau confinement, France Net Infos vous propose de découvrir deux coffrets Radis et Capucine et les faire découvrir aux enfants. L’atelier mini potager, pour les enfants à partir de 5 ans est pratique et complet, ludique et intéressant. La petite boîte en carton se compose de quatre plaquettes de terre de coco déshydratée et compressée dans quatre sachets, quatre sachets de graines de fraisiers, cresson, tournesol et radis, deux feuilles cartonnées pour découper des barrières et étiquettes de semis et une feuille d’explications. L’activité de jardinage va être simple, pour les enfants à partir de 5 ans. Il suffit d’ouvrir les quatre grands sachets, avec la terre de coco et les réhydrater dans trois fois leur volume d’eau, afin de les faire gonfler. Ensuite, il faudra semer quelques graines, comme indiqué sur la fiche explicative, par des schémas clairs. Les mois pour le semis et pour la récolte ou floraison sont indiqués. Lorsque les plants seront trop grands, il faudra les repiquer. La fiche explicative est simple à suivre, avec des schémas en pas à pas, pour les enfants et des barrières et étiquettes à découper et compléter, pour le côté ludique et créatif.

Il y a également le kit de plantation Mes tomates bio à découvrir. Un joli plateau noir qui se compose de trois petits pots en zinc, avec neuf plaquettes de terre de coco déshydratée et compressée et trois sachets de graines de tomates bio Marmande, Ace chair de bœuf et Roma. Le mode de culture est simple et facile à réaliser pour les enfants. Il faudra réhydrater les plaquettes de terre et remplir les pots avec le terreau obtenu, pour ensuite semer les graines par pot et les recouvrir d’une fine couche de terreau. La terre devra rester humide pour que les graines puissent germer. Lorsque les saints de glace seront passés, les plants de tomates pourront être repiqués dans le jardin. Là encore, les explications sont simples et claires à suivre, le rendu, avec ces jolis pots en zinc, est beau, sobre et élégant, parfait pour rester auprès d’une fenêtre de la maison.

Radis et Capucine est une marque française de conception, fabrication et vente de coffrets dans le domaine du jardinage bio, notamment. Des kits, coffrets et box adaptés aux petits et aux grands, qui sont parfaits, variés et complets en cette saison, entre l’arrivée du printemps, les semis pour le jardin et les activités des enfants en cette nouvelle période de confinement et les vacances !

La marque française Radis et Capucine est à retrouver ici, tout comme les nombreux kits et coffrets, pour petits et grands.