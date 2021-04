Le nouveau livre de Julie Andrieu “Ma p’tite cuisine”

Vous n’avez pas fait vos courses ? Et si vous utilisiez uniquement ce que vous avez au fond de vos placards ? La célèbre Julie Andrieu nous fait le plaisir de nous révéler ses secrets de recettes de placard avec son livre “Ma p’tite cuisine” paru aux éditions Marabout ! Prêt à vous faire plaisir ?

A base de frais, de surgelés ou même si vous voulez jouer du micro ondes, vous trouverez forcément une recette tout droit sortie du placard grâce à Julie Andrieu.

Succombez au crumble primavera composé de légumes vapeur à la provençale (en surgelé), basilic et parmesan, le tout avec un petit crumble à la chapelure. Testez aussi les filets de daurade soufflés (aux flocons de pommes de terre). Craquez aussi pour les popcorns aux noix de pécan ou encore les mini cakes aux figues et au chorizo.

Il y a de quoi faire entre les amuse gueules, les boissons, les plats à base de canard, de viandes, de volaille ou les poissons. Ou encore les petites douceurs, les take away (comprenez les plats à emporter), les plats à base de pâtes ou même les desserts glacés. Tout y est !

Avec ces 140 recettes, vous allez forcément trouver votre bonheur (sinon vous êtes difficile sur le coup!). On adore aussi tous les petits conseils de Julie disséminés à travers son livre, elle donne par exemple des conseils sur la façon de faire ses courses, ce qu’il faut impérativement dans vos placards et dans votre congélateur toute l’année pour pouvoir faire des plats presque tout prêt ! On adore aussi les dessins humoristiques qui confère au livre un air de grimoire rigolo.

Alors n’hésitez pas à saliver (et succomber) aux diverses recettes du livre de Julie Andrieu. Se faire plaisir même avec vos restes de placards et congélateur c’est possible !