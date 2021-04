Le moine mort – Le manuscrit condamné

Le manuscrit condamné est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Glénat, Le moine mort, une trilogie de Jean-David Morvan et Scietronc. Une bande dessinée, parue en mars 2021, qui présente un monde sombre et violent, à travers le manuscrit retrouvé par un jeune enfant, dans un monastère.

Il existe des évènements vécus avec une telle intensité que la mémoire les transforme en d’inextricables labyrinthes, dont seul le doute ne parvient jamais à s’échapper. Il était bien jeune, quand lorsque dans le dédale des gorges d’Auscitias, le fracas d’une bataille extraordinaire allait bientôt résonner jusqu’aux villages d’altitude. Les paladins du devoir étaient menés par le plus grand des chevaliers, un preux, l’altesse le Principe-combattente Ytrium. Il était prêt à offrir sa vie afin de faire triompher les valeurs morales de son divin seigneur des cieux, comme lors de chacune de ses quêtes. Aujourd’hui son ennemi était le plus maléfique qu’il ait eut à affronter. Le combattait le célèbre dévoyé de dieu, le tristement légendaire Darts Vostri, qui se terrait au cœur de son camp retranché. C’est là-bas que les sept péchés capitaux servaient de tables de la loi.

Un vieux moine, à la bouche cousue, est l’auteur de cette histoire terrible qu’il conte dans un manuscrit, qu’il tient caché aux yeux de tous. Il a profité de l’enseignement de l’enluminure qu’il a reçu pour écrire un livre profane. Mais au moment où il cache son livre, le moine tombe à terre, il meurt soudainement. Stolin est un jeune enfant de ce même monastère et bientôt, il va découvrir ce curieux ouvrage et va plonger dans ce récit incroyable. Ainsi, la bande dessinée est plutôt bien découpée et décrite, présentant deux histoires, celle du jeune garçon qui découvre le manuscrit prohibé et celle de celui qui l’a rédigé, dévoilant ainsi une tragédie, une injustice, qu’il va tenter de réparer. Le récit est bien mené, curieux et original, avec quelques répétitions, mais qui ne dérangent pas et permettent de remettre les choses en place ou de regarder la même scène d’une manière différente. Ainsi le récit prend facilement, présentant un monde assez sombre et violent, entre guerre et religion. Le dessin est semi-réaliste, assez plaisant, expressif et plus ou moins détaillé, selon les cases ou planches.

Le manuscrit condamné est le premier tome de la trilogie Le moine mort, des éditions Glénat, qui présente un récit original, dans un autre récit, qui pique au vif le jeune Stolin, qui découvre une partie de l’histoire, un combat et une injustice.