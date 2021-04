Papoulpe – Un album amusant sur la monoparentalité

Papoulpe est un album d’Emile Jadoul, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel, en mars 2021. Une belle histoire qui présente une famille monoparentale, avec un papa poulpe qui doit s’occuper, après la journée de travail de ses trois petits poulpes.

Ce jour-là, Papoulpe a beaucoup travaillé. Il a eu une journée bien rempli et il est déjà l’heure pour lui de se rendre à l’école. Il nage vite, pour retrouver ses trois trésors ! Les trois petits poulpes sont heureux de voir leur papa. Sur le chemin du retour à la maison, Papoulpe demande à ses trésors adorés s’ils ont passé une bonne journée. Les petits expliquent qu’ils ont nagé toute la journée, et qu’ils sont fatigués. Papa sourit… A la maison Papoulpe annonce que c’est l’heure du bain. Les trois petits poulpes rouspètent, car ils ne veulent pas retourner dans l’eau.

Ainsi, après une journée bien s’annonce. Les petits doivent leur douche, le papa préparer le repas, puis tous passer à table, avant l’histoire du soir, pour être enfin au calme, ou presque ! Le récit est bien rythmé, plaisant pour les jeunes lecteurs, qui se retrouveront dans le quotidien des enfants et de la famille, même si elle est monoparentale. Le texte est simple, adapté aux enfants, avec des dialogues percutants, un univers drôle et attendrissant à la fois. En effet, par de simples gestes, l’attention et l’amour du papa pour ses trois petits poulpes sont palpables. Le récit est plein de tendresse, avec ce joli nid douillet, que le papa, seul parent, a réussi à créer autour de ses enfants. Le dessin est doux, expressif, amusant et vif, avec un trait fluide et rond, un juste coloré.

Papoulpe est un album des éditions L’école des loisirs, qui présente une histoire drôle et pleine de vie, la belle relation entre un papa et ses trois enfants, une famille monoparentale adorable et enjouée, pour un quotidien bien rythmé.