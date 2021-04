Mensonges inavouables de Jacqueline Winspear aux Ed. City

Les excellentes éditions City présentent Une enquête de Maisie Dobbs : Mensonges inavouables de Jacqueline Winspear.

Ancienne infirmière pendant la Première guerre mondiale, Maisie Dobbs n’est pas une femme comme les autres. Dotée d’un talent particulier pour mener des enquêtes, elle vient d’ouvrir son agence de détective à Londres. Et, en cette période troublée, ce ne sont pas les clients qui manquent. Sir Lawton, un éminent avocat, lui confie une mission délicate : prouver que son fils, un aviateur, a bien disparu pendant la guerre. Est-il réellement mort dans le crash de son avion comme l’armée l’a affirmé ? Lancée sur les traces du fils Lawton, Maisie Dobbs se retrouve face à un tissu d’incohérences et de mensonges. Au fur et à mesure, la détective est confrontée à d’autres disparitions troublantes et une affaire de meurtre. D’inavouables secrets que certains sont prêts à tout pour garder enfouis à jamais…

Originaire d'Angleterre et vivant en Californie, Jacqueline Winspear est journaliste et romancière. Elle est l'auteure de Maisie Dobbs, série à succès traduite dans le monde entier mettant en scène une héroïne à mi-chemin entre Sherlock Holmes et Miss Marple. Ses romans ont remporté de prestigieux prix littéraires.

J’ai été fascinée par ce personnage atypique et si attachant qu’est Maisie Dobbs. Je vous avoue que la couverture ne m’a pas vraiment attirée et heureusement que je ne me suis pas arrêtée à cette première (fausse) impression !

Jacqueline Winspear possède un talent incroyable, celui de rendre ses personnages vivants en quelques phrases. Elle suggère en quelques images parfaitement étudiées tous les détails aussi bien du physique que du psychisme de son héroïne Maisie. Et croyez-moi, cet exercice est l’un des plus difficiles en écriture.

Je me suis plongée jusqu’au cou dans la lecture de ce merveilleux roman : Mensonges inavouables de Jacqueline Winspear, à tel point que je pouvais littéralement voir les scènes se dérouler sous mes yeux. J’ai été très touchée par la sensibilité de Maisie, et surtout par l’originalité de l’approche de l’auteure concernant son caractère. En mettant en scène une détective dont les enquêtes sont basées sur le ressenti et la psychologie des victimes et des présumés coupables, l’auteure amène une fraicheur, un vent de nouveauté dans ce genre littéraire.

Je ne peux que vous conseiller de lire ce roman : Mensonges inavouables de Jacqueline Winspear paru chez City Editions ; vous passerez un très agréable moment, un voyage dans les années 1930 en compagnie d'une merveilleuse héroïne qui saura toucher votre coeur. Belles lectures.