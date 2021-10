Mystère & pyjamas-chaussettes – L’inconnu du 5è étage

L’inconnu du 5è étage est le premier tome de la série Mystère & pyjamas-chaussettes, des éditions Nathan. Un roman jeunesse, paru en août 2021, de Louise Mey, qui présente une héroïne positive et engagée, dans une lecture abordant l’adoption, le handicap et l’homoparentalité.

Quand les pompiers, la police et les urgences vétérinaires ont débarqué, Camille était retournée. Elle se sentait un peu comme à la mer, lorsqu’une grosse vague la roule dans tous les sens et la recrache ébouriffée ! Ses parents étaient rentrés, et cela tombait bien car Camille avait besoin d’un gros câlin. Mais pour comprendre tout ça, il faudrait que la narratrice commence par le début. Aussi, Camille explique que cela débute par le cinquième étage… Personne dans l’immeuble n’avait entendu les nouveaux locataires quand ils s’étaient installés, quelques jours avant la rentrée de septembre. Personne n’avait vu de cartons ou de camion ! Camille pensait alors qu’ils avaient déménagé de nuit, mais cela paraissait très suspect.

Camille est une jeune fille, de 10 ans, pleine de dynamisme, malgré son handicap, car elle doit se déplacer avec une béquille. Mais rien ne l’arrête, surtout pas un étrange individu qui s’est installé au cinquième étage, ni même le fantôme d’une vieille dame. Le récit débute avec des faits étranges, mais la narratrice revient rapidement sur sa vie, sa présentation, pour ensuite révéler son inquiétude et ses investigations, pour comprendre pourquoi personne ne sait rien sur les nouveaux locataires du cinquième étage. La lecture est plaisante, dynamique et surprenante, avec la narration de l’héroïne, mais aussi de petites notes qui viennent compléter la lecture et l’histoire. Le roman est captivant, abordant aussi avec légèreté l’adoption, l’homoparentalité et le handicap. Quelques illustrations viennent compléter l’ouvrage, et sauront plaire aux jeunes lecteurs.

