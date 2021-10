Main Basse sur le Magot (de Paulo de Janeiro)

Partagez





Après plus de 100 représentations, “Main Basse sur le Magot” fait de même au Théâtre Le Funambule Montmartre jusqu’à la fin de l’année. Une comédie policière enlevée qui nous plonge dans Paris belle et les mésaventures branquignolesques de Loulou et la bijouterie Mercandieux.

Un bon vaudeville se distingue dès les premières minutes, en présentant en deux-trois mouvements l’intrigue et les personnages foncièrement caricaturaux. “Main Basse sur le Magot” déjoue habillement cette entrée en matière avec un rythme posé qui donne de la chaire à l’intrigue.

Un parti-pris qui désarçonne au premier abord et distille une exposition un peu trop verbeuse. Les enjeux sont un peu trop pris au sérieux, mais les prémices de quiproquos savoureux prêtent à sourire.

Main Basse sur Paulo de Janeiro

Il faut attendre le second acte pour que ce casse du siècle parte dans tous les sens. Les sous-entendus graveleux fourmillent – “Vous êtes en train de tamponner le bureau“. Les répliques assassinent fusent – “Votre braquage, c’est un geyser de conneries“. Le tout saupoudré d’un Paulo de Janeiro en roue libre.

C’est ce qui fait le charme de ce “Main Basse sur le Magot” qui se joue des codes du vaudeville. Plus le rythme s’accélère, plus les enjeux dramatiques pris très au sérieux au premier acte explosent un à un dans un bordel hilarant. Le final est inattendu, et peut également déconcerter, car le revirement est total. Mais on s’en fout, il se distingue telle une cerise sur un braquage raté des plus jouissif.

du mercredi au dimanche au Théâtre Le Funambule Montmartre