Intensive Propolis +, la gamme d’Esthederm pour corriger les imperfections

A la rédaction, nous avons pris plaisir à tester la gamme Intensive Propolis + d’Esthederm. Et oui, nous sommes sujette à quelques imperfections sur notre joli minois et il fallait bien faire quelque chose ! Retour sur cette superbe gamme.

Esthederm, une marque NAOS

Estherderm est est une marque NAOS, passionnée depuis 40 ans au service de la biologie de la peau. Innover, prendre part aux avancées de la dermatologie pour améliorer la santé de la peau, font d’eux des experts pionniers du soin dermatologique.

Fondé en France il y a 43 ans et dirigé par Jean-Noël Thorel, pharmacien-biologiste, NAOS est un acteur majeur des soins de la peau, à travers ses trois marques : Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur.

A contre-courant des postures de la cosmétique traditionnelle, NAOS s’est démarqué dès son origine en mettant la biologie au cœur de son innovation et développe aujourd’hui ses trois marques selon cette approche cohésive. Ainsi Esthederm au service de l’esthétique, Bioderma allie la biologie au service de la dermatologie alors que Etat pur est au service de chacun.

NAOS a ainsi fait de l’écobiologie une philosophie, commune à toutes ses marques. Elle fait de l’écologie un devoir, celui du respect fondamental des interactions entre la peau, les êtres vivants et notre planète.

La gamme Intensive Propolis + , le test ultime !

La gamme se compose de 4 produits : la lotion sérum, le sérum concentré, la crème perfectrice et le masque purifiant. De notre côté, nous les avons tous testé sauf la lotion sérum. Tout d’abord, le but de cette gamme est d’obtenir une peau avec un effet velouté, lisse, douce, sans brillance, sans bouton ! Avec Intensive Propolis + vous lutterez à la fois contre les imperfections mais aussi les signes de l’âge.

La propolis est l’ingrédient ultime de toute cette gamme. En effet, la propolis a une triple efficacité : elle a une action purifiante anti-imperfection, elle est anti-oxydante et elle permet la régénération des tissus tout en cicatrisant plus rapidement.

Le sérum concentré : Intensive Propolis + Salicylic Acid 30 ml – 53€

Ce sérum est à utiliser le soir de préférence. Il est enrichi en acide salicylique. En effet, l’acide salicylique permet de réduire le nombre de lésions inflammatoires et le nombre de comédons. Il a également un effet sur le renouvellement cellulaire pour améliorer l’éclat du teint).

Avec son embout précision, vous devrez donc appliquer localement sur les imperfections ou sur l’ensemble de la zone T (front, nez et/ou menton). Sa texture légère et fluide fait que le soin pénètrera rapidement ! En plus, elle ne colle pas et n’est pas grasse (ce qui est agréable il faut l’avouer). La peau tiraille un peu mais c’est surtout parce qu’elle a besoin ensuite d’être un peu hydratée avec la crème perfectrice.

Niveau propriété, ce sérum aide à corriger les imperfections, à renforcer la protection naturelle de la peau contre le stress oxydatif afin de prévenir et de ralentir le vieillissement cutané. Le grain de peau est donc affiné et la peau est surtout plus mate (plus unie) !

La crème Perfectrice : Intensive Propolis + Ferulic Acid 50ml – 44€

La crème perfectrice est à mettre tous les matins et soirs soit donc 2 fois par jour. La crème hydrate, lisse, matifie et diminue les signes de l’âge. On adore sa texture crème qui s’étale parfaitement sur notre peau.

Elle est enrichie d’acide férulique. Ainsi, cela permet de protéger les lipides de l’oxydation par sa teneur élevée en acides gras polyinsaturés (je sais je vous parle peut être chinois sur le coup). Associé à l’hexapeptide 8, il prévient donc la formation des rides tout en relaxant les muscles.

Son effet matifiant et flouteur fait donc une peau vraiment sublime au bout de plusieurs jours. On l’appliquera bien évidemment après le sérum en le mettant sur le visage et sur le cou. On a un visage vraiment lumineux, plus souple, plus matifié. En bref, on a un effet peau plus jeune !

Le masque purifiant : Intensive Propolis+ Kaolin 75 ml – 37€

Associé aux deux autres produits, vous allez avoir une peau superbe sans imperfections. Le masque est à utiliser seulement 2 à 3 fois par semaine (histoire d’éviter de trop agresser la peau). Il absorbe ainsi l’excès de sébum et impuretés tout en désinscrutant délicatement les pores.

Ce masque purifiant est enrichi en Kaolin qui est une argile poreuse riche en minéral qui absorbe ainsi une grande quantité de fluide (ici le sébum et les imperfections). Mais la kaolin est aussi un formidable anti bactérien (génial donc pour les vilaines imperfections qui nous gâchent la vie !)

Il suffit d’appliquer une grosse couche de crème sur le visage et de laisser poser enrion 10 à 15 min. On évite bien évidemment le contour des yeux pour des raisons évidentes. Et ensuite on rince à l’eau claire ! Au final, on a la peau toute douce et surtout toute belle. La peau est clairement plus jolie !

Au final, avec ses 3 produits utilisés sur plusieurs semaines, on a retrouvé une peau lumineuse, douce, sans imperfections et ça nous a changé la vie (surtout depuis que nous faisons des allergies cutanées avec le masque !)

Alors prête à tenter ?

Vous pouvez acheter la gamme directement sur le site d’Esthederm ou dans les grandes parfumeries (type sephora, nocibé …)